Sekoilu Kinnulassa halutaan lopettaa: valtuutetuille käytöskoulutusta, seuraavaksi vuorossa käytösohjeet

Kinnulan kunnassa on vuodenpäivät opastettu kuntapäättäjiä hyvän käytöksen saloihin. Kunta on muun muassa kouluttanut valtuutettuja hallintoakatemian käytöskoulutuksessa. Kunnanhallitus jopa oikeutti kunnanjohtaja Pekka Kanervion hankkimaan lainopillista apua selvittämään, toteutuuko luottamustehtävien hoidossa Kinnulassa arvokas käyttäytyminen.

Käytöstavoissa on viime vuosina ollut paikkakunnalla toivomisen varaa. Poliisi on tutkinut käyttäytymistä valtuustosalissa ja sosiaalisessa mediassa on revitelty asioita huolettomasti. Uudella ohjeistuksella tällainen käytös halutaan suitsia.

– Tässä ei ole kyse sananvapauden rajoittamisesta. Sanan- ja ilmaisuvapaus on perustuslaillinen oikeus, mutta se tuo myös vastuun asiallisesta käyttämisestä. Tätä vastuuta peräänkuulutetaan, Kanervio toteaa.

Kanervion mukaan tarkoituksena on vahvistaa kansalaisten luottamusta kunnallishallintoon.

– Vahvistaa sitä, että jokaisen asioita käsitellään asiallisesti, arvokkaasti ja asian vaatimalla vakavuudella. Luottamustehtävässä ei voi toimia julkisesti kunnan edun vastaisesti.

Kunnanvaltuusto saa torstaina eteensä esityksen, jossa sitä pyydetään oheistamaan luottamushenkilöitä käyttäytymään asiallisesti. Oheistuksen tarkempaa sisältöä ei ole yksilöity. Ympäripyöreän ohjeen mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

Valtuustosaliin odotetaan aiheesta vilkasta keskustelua.