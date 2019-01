Sekoitevelvoite nostaa bensan hintaa – mutta kuinka paljon?

Hallitus on nostamassa biopolttonesteiden sekoitevelvoitteen 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tällöin kuluttajien bensa-asemalla tankkaamasta polttoaineesta vajaa kolmannes tulee olla bioperäistä fossiilisen sijaan. Eduskunnan talousvaliokunta viimeistelee parhaillaan mietintöä asiasta.

Kaikkia kansanedustajia ei miellytä, että biopolttoaineisiin sitoudutaan 12 vuodeksi. Myös biopolttoaineiden hinta askarruttaa, sillä kukaan ei pysty luotettavasti arvioimaan, kuinka paljon polttoainetankillisen hinta tulee nousemaan.

– Sitä on mahdotonta sanoa, markkinat ohjaavat sitä, kertoo liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Ari Jalonen (sin.).

Luotettavat arviot puuttuvat

Saman valiokunnan varapuheenjohtaja Markku Pakkanen (kesk.) säestää Jalosta ja kertoo, ettei hinnasta ole luotettavia arvioita.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Harri Jaskari (kok.) pitää hintaa mielenkiintoisena kysymyksenä, koska siitä ei ole olemassa faktisia lukuja. Jaskarin mukaan hintaa ei voida nostaa mihin tahansa, ja siksi on mietittävä veroratkaisuja.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) sanoo, että sekoitevelvoitteella on jonkin verran hintaa nostavia paineita. Ministeriössä on pohdittu, miten käyttövoimaveron uudistuksella voitaisiin kompensoida hinnan nousua.

Biopolttoaineisiin kansalla on varaa

Pakkanen pitää sekoitevelvoitteen nostamista ainoana realistisena ratkaisuna, jolla liikenteen päästöt pienenevät. Siinä ei kuitenkaan pidä jumittua vuoteen tai prosenttiin. Sekoitevelvoitetta pitää pystyä päivittämään, koska polttoaineteknologia kehittyy.

– Biopolttoaineisiin tavallisilla autoilijoilla on varaa, mutta ei siihen, että koko autokanta muutetaan uudeksi. Suomessa on yli kolme miljoonaa käytettyä autoa, ja on realistisin vaihtoehto, että ilma puhdistuu käytettyjen autojen kautta, Pakkanen sanoo.

Miksi yksi energiamuoto lukitaan?

Talousvaliokunnan mietintöä sorvaava kansanedustaja Lauri Ihalainen (sd.) kertoo, että lain perusteluissa hinnan on arvioitu nousevan viisi–kymmenen senttiä litralta. Hän kritisoi sitä, että yhden energianmuodon ratkaisu lukitaan 12 vuodeksi.

– Se on aika pitkä aika, Ihalainen sanoo ja ehdottaa väliarvioiden tekemistä.

– Olisi hyvä, jos matkan varrella olisi jotkut tarkastelupisteet, joissa arvioitaisiin sitä, mikä on biopolttoaineen raaka-aineen saatavuus, miten teknologinen kehitys on edennyt ja mikä on hintakehitys. Hallituksen esityksessä näitä tarkastelupisteitä ei ole.

Ihalaisen mukaan yritykset eivät ole innostuneet tarkastelupisteistä, koska ne pelkäävät, että se vaarantaa niiden investoinnit. Hän ei näe pisteitä yhtä ongelmallisina. Ihalainen myös kysyy, mitkä ovat bioenergian lähteet tulevaisuudessa ja joudutaanko raaka-ainetta ostamaan ulkomailta.

Red 2 tuo tarkastelupisteet

Jaskari pitää tärkeänä, että yrityksille annetaan Suomessa vakaa toimintaympäristö tehdä investointeja, mutta hänkin kummastelee sitä, jos sekoitevelvoite olisi lukittu ja teknologia muuttuu. EU:n uusi Red 2 -direktiivi on ratkaisemassa ongelmaa.

– Red kakkonen sisältää tarkastelupisteet kahden vuoden välein, Jaskari sanoo.

Jaskarin mukaan siinä määritellään, mitkä polttoaineet ovat kelvollisia ja tuleeko uusia synteettisiä polttoaineita mukaan. Se on kuitenkin avoinna, poistaako Red kakkonen joitakin polttoaineita.

– Riski on siinä, kuinka paljon aletaan käyttää biopohjaista materiaalia biopolttoaineen tekemiseen. Mihin taloudellisesti hyödynnettävä biomassa käytetään, biopolttoaineisiin vai muuhun, jossa siitä saa korkeamman hinnan.

Vihreiden kansanedustajat Emma Kari ja Satu Hassi ovat kritisoineet sitä, että biopolttoaineiden sekoitevelvoite pitää Suomen kiinni fossiilitaloudessa.

Nyt mitataan vain uusia autoja

Anne Bernerin mukaan koko päästökauppakeskustelu vaatisi paremmat mittaus- ja tarkistuspisteet, jotka antavat mahdollisuuden täsmentää toimenpiteitä, kun nähdään niiden vaikuttavuus.

– EU:ssa on keskusteltu, miten EU:n päästövähennystoimien vaikuttavuutta voidaan paremmin seurata ja sopivin välein täsmentää. Ovatko meidän toimet oikeat, ettei todeta vuonna 2030, että liikenteen päästöt eivät ole saavuttaneet tavoitteita.

Bernerin mukaan nyt mitataan vain tuotannosta tulevia uusia autoja eikä esimerkiksi sekoitevelvoitteen tai biokaasuauton vaikuttavuutta. Sama ongelma koskee käytettynä Suomeen tuotavia autoja.

– Niiden päästökelpoisuutta on vaikea mitata.

Hinta-arviot alakanttiin

ST1:n yhteiskuntasuhdejohtaja Mika Aho toteaa talousvaliokunnan asiantuntijalausunnossa, että biopolttoaineiden hinta-arviot ovat alakanttiin ja kokonaiskustannusvaikutusten arviointi ei ole riittävän kattava.

Jakeluvelvoitteen suoran vaikutuksen polttoainesekoitteen keskimääräiseen hintaan arvioitiin olevan kolmen ja 14:n prosentin välillä vuonna 2030.

– Keskiarvoisilla hintaennusteilla vaikutus on suurimmillaan yhdeksän prosenttia.

Ahon mukaan lakiin tulisi sisällyttää arviointipisteet, joissa arvioitaisiin muun muassa biopolttoaineiden ja niiden raaka-aineiden saatavuutta, teknologian kehitystä, polttoaineiden hintakehitystä sekä saavutettuja päästövähennyksiä suhteessa tavoitteeseen.

"Biopolttoaineen pitäisi maksaan enemmän"

Osa autoilijoista on valmis maksamaan polttoaineesta nykyistä enemmän, jos se on ympäristöystävällisempää.

– Päinvastoin sen pitäisi maksaa paljon enemmän, mitä se nyt maksaa, kertoo Alppilan Shellillä Helsingissä tankkaava Tommy Vänskä kertoo.

Vänskän mukaan asetettuihin ilmastotavoitteisiin ei tulla pääsemään, jos mikään ei muutu ja liikennepolttoaineiden hinnat säilyvät nykyisellään. Vänskä kertoo, että hänen vanhemmillaan on sähköauto, mutta hänellä siihen ei ole varaa. Hän ei usko, että koko autokantaa voidaan sähköistää. Vänskä on hankkimassa käytettyä biokaasuautoa.

– Käytetyillä biokaasuautoilla on jo isot markkinat, Vänskä kertoo.

Myös Nahreen Beniameen on valmis maksamaan biopolttoaineesta nykyistä enemmän. Sähköautoja hän pitää liian kalliina.

– Luontoa pitää suojella. Sen (biopolttoaine) hinta voisi olla 25–30 prosenttia nykyistä kalliimpaa.

Janne Jehkonen pitää sekoitevelvoitteen nostamista hyvänä juttuna, sillä jotain pitää tehdä. Hän kuitenkin torjuu suuret hinnankorotukset.

Liikenteen sähköistämiseen hän suhtautuu varauksellisesti ja kysyy, onko sähköauto ympäristöystävällinen loppupelissä.

– Näitä pelejä saa huonosti sähköisinä, Jehkonen sanoo ja taputtaa ison pakettiautonsa kylkeä.