Seksikaupan uhreja päätyi entistä enemmän avun piiriin

Suomessa tunnistettiin viime vuonna aiempaa enemmän seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja, kertoo Maahanmuuttovirasto Migri. Useimmat heistä ovat joutuneet pakotetuiksi prostituutioon.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään otettiin viime vuonna 163 uutta asiakasta. Migrin mukaan heistä 52:n on arvioitu joutuneen ihmiskauppaan viittaavan hyväksikäytön kohteeksi Suomessa.

– Sen lisäksi on runsaasti asiakkaita, joiden kohdalla hyväksikäyttörikos on tapahtunut jo ennen kuin he ovat tulleet Suomeen, selvittää ylitarkastaja Katri Lyijynen Migristä.

Suomessa tapahtuneen ihmiskauppaan liittyvän seksuaalisen hyväksikäytön uhreja oli viime vuonna 18, vuonna 2017 kahdeksan ja 2016 neljä. Pääosa heistä on Lyijysen mukaan kotoisin Suomen lähialueilta.

Työvoiman hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi arvioitiin Suomessa joutuneen 20 henkilöä. Tällaista hyväksikäyttöä on havaittu etenkin ravintola- ja siivousalalla.

Tiedot käyvät ilmi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän tuoreesta tilannekatsauksesta.

Monilla on psyykkisiä ongelmia

Ihmiskauppa rehottaa etenkin konfliktialueilla. Auttamisjärjestelmän uusista asiakkaista 45 prosenttia oli joutunut ihmiskaupan uhriksi näillä alueilla, etenkin Afganistanissa, Irakissa, Libyassa ja Somaliassa.

Hyväksikäyttö on tarkoittanut seksiorjuutta, prostituutioon pakottamista, pakkotyötä, etenkin alaikäisen pakottamista avioliittoon tai lapsisotilaaksi pakottamista.

Apua tarvitsevat henkilöt hakeutuvat auttamisjärjestelmään joko itse tai esimerkiksi viranomaisen tai järjestötyöntekijän avulla. Usein ihmiskaupan uhriksi joutunut tunnistetaan vastaanottokeskuksessa, kertoo Lyijynen.

Ihmiskaupan uhri voi Lyijysen mukaan tarvita esimerkiksi turvallista majoitusta ja lainopillista neuvontaa. Etenkin lähialueilta tulleista monet haluavat apua turvalliseen kotiinpaluuseen.

– Lisäksi monilla on psyykkiseen terveyteen liittyviä ongelmia, toteaa Lyijynen.

Verkkosivut helpottaneet avun hakua

Järjestelmään ohjattiin Migrin mukaan vuonna 2018 kaikkiaan 228 henkilöä, joista 163 otettiin asiakkaaksi. Määrä on kolmessa vuodessa yli kolminkertaistunut. Migrissä arvioidaan, että uudistetut ihmiskauppa.fi -verkkosivut ovat helpottaneet avun löytämistä.

Kaikkiaan auttamisjärjestelmän palveluiden asiakkaana oli joulukuun lopussa 455 henkilöä. Luvussa ovat mukana asiakkaiden huollettavana olevat alaikäiset lapset, joita on 94. Asiakkaista 41 on tullut auttamisjärjestelmään alaikäisenä.

Auttamisjärjestelmällä on Suomessa kolme toimipistettä ja alle kymmenen kokotoimista työntekijää.