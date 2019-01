Seksuaalirikoksista ilmoitettiin viime vuonna yhä useammin – tutkimukset eivät tue sitä, että rikokset olisivat lisääntyneet

Viranomaisten tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrä kasvoi viime vuonna liki 14 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Raiskauksia ilmoitettiin noin 1 340, eli kasvua vuodesta 2017 oli yli seitsemän prosenttia. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli viranomaisten tietoon noin 1 360, mikä on liki 17 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Tilastokeskus huomauttaa, että viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja hyväksikäyttöjen määrä vaihtelee vuosittain paljon. Tilasto viranomaisten tietoon tulleista rikoksista kertoo sen, kuin paljon rikosilmoituksia viranomaisille on tehty.

Seksuaalirikosten todellista määrää on vaikea selvittää. Valtaosa seksuaalirikollisuudesta on piilorikollisuutta, eli siitä ei ilmoiteta. Ilmoitusten määrän kasvuun on voinut vaikuttaa esimerkiksi poliisin toiminnan tehostuminen ja ilmoitusherkkyyden kasvu.

Rikosuhritutkimus: Seksuaalinen väkivalta ei lisääntynyt

Kansallisen rikosuhritutkimuksen mukaan seksuaalinen väkivalta ei ole viime vuosina lisääntynyt. Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin (Krimo) tutkimuksen mukaan seksuaalista väkivaltaa kokeneiden määrä on pysynyt enintään kahdessa prosentissa.

– Vuosien 2013–2017 välillä ei ole tapahtunut mitään muutoksia seksuaalirikosten yleisyydessä. Se on vaihdellut yhden ja kahden prosentin välillä, mitä ihmiset ovat uhritutkimuksissa kertoneet, sanoo Krimon suunnittelija Petri Danielsson STT:lle.

Tutkimukseen on vastannut yli 6 000 suomalaista 15–74-vuotiasta.

Hyväksikäyttöjen määrän sijaan lisääntynyt tapausten ilmitulo

Viimeisin lapsiuhritutkimus on toteutettu vuonna 2013. Sen perusteella myöskään lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole yleistynyt. Sen sijaan se on vuodesta 1988 vähentynyt.

Vuonna 1988 tutkimukseen vastanneista 9.-luokkalaisista seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertoi 14 prosenttia tytöistä ja viisi prosenttia pojista. Vuonna 2008 vastaavat luvut olivat tytöillä seitsemän ja pojilla yksi prosentti. Vuonna 2013 hyväksikäytön uhriksi kertoi joutuneensa neljä prosenttia ja pojista yksi prosentti.

Tutkimus huomauttaa, että muutos on päinvastainen, kun vertaa tuomioistuimissa käsiteltyjen tapausten määrään, joka on 2000-luvulla selvästi kasvanut.

– Tulos vahvistaa oletusta siitä, että tosiasiassa hyväksikäyttötapausten määrän sijaan viime vuosina on lisääntynyt viranomaiskontrollin ja kiinnijäämisriskin myötä tapausten ilmitulo, tutkimuksessa sanotaan.

Lapsiuhritutkimuksen on toteuttanut Poliisiammattikorkeakoulu.