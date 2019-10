Seksuaalisesta hyväksikäytöstä USA:ssa syytöksiä saanut katolinen pappi oli kappalaisena Suomessa

Suomessa katolisen kirkon kappalaisena vuosituhannen vaihteessa ollut pappi oli aiemmin saanut syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä Yhdysvalloissa. Suomen katolinen kirkko tiedotti tapauksesta nettisivullaan keskiviikkona.

Norjassa vihitty pappi toimi Suomessa vuosina 1993–2003 vietnamilaisen katolisen yhteisön kappalaisena. Katolisen kirkon viestintäjohtaja Marko Tervaportti kertoi STT:lle, että pappi toimi Turussa ja sen jälkeen Helsingissä.

Tervaportin mukaan ei ole tullut tietoon mitään epäilyjä siitä, että pappi olisi syyllistynyt hyväksikäyttöön Suomessa.

– Jos tällaisia epäilyjä tulee nyt ilmi, ne tutkitaan. Kaikista rikosepäilyistä ollaan myös suoraan yhteydessä poliisiin, hän lisäsi.

Papin tullessa Suomeen Helsingin hiippakunnalla ei ollut tietoa häneen Yhdysvalloissa liittyneistä syytöksistä, kirkko kertoo nettisivullaan.

"Piittaamattomuutta taustan selvittämisessä"

Pappiin liittynyt tutkinta päättyi Yhdysvalloissa Tervaportin mukaan siten, että syytteitä ei nostettu. Tämän jälkeen pappi palasi Norjaan ja siirtyi sitten vietnamilaisen yhteisön papiksi Suomeen.

Tervaportti arvioi, että tapauksen esille tulo näin pitkänkin ajan kuluttua on hyvä asia.

– Se, että tällainen pappi on pystynyt näin vapaasti liikkumaan hiippakunnasta toiseen, eivätkä tiedot epäilyistä ole kulkeneet perässä, on asia, jossa kirkolla on paljonkin korjattavaa. Tätä työtä on toki tehty tuon ajan jälkeen paljon.

Viime vuosituhannella piittaamattomuus papin taustan selvittämisestä on Tervaportin mukaan "ilmeisesti ollut paljon yleisempää".

– Nykyisin jo ensimmäisestä vakavasti otettavasta vihjauksesta käynnistyisi hiippakunnan tutkimus, minkä lisäksi hiippakunta velvoittaisi asianosaisia viemään asian poliisin tutkintaan.

Kyseinen pappi siirtyi Tervaportin tietojen mukaan Suomesta Ruotsiin, missä hänen epäillään lähennelleen aikuista miestä. Pappi lähetettiin tämän jälkeen takaisin Norjaan, missä hän jäi Tervaportin tietojen mukaan vaille papillisia tehtäviä.

– Myöhemmin mies on ilmeisesti poistunut Norjasta, eikä kirkolla ole tietoa hänen olinpaikastaan.

Tapauksesta uutisoi Suomessa keskiviikkona Svenska Yle.

---

Korjattu aiempaa uutista klo 17.43: Pappi oli aiemmin saanut syytöksiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä Yhdysvalloissa, ei ollut oikeudessa syytettynä.