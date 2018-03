Selkäkipu vaatii yksilöllistä hoitoa – potilaan tulee kokea, että hän kontrolloi kipuansa

Potilasta tulee kuunnella. Se on professori Jaro Karppisen tärkein neuvo terveydenhoidon ammattilaisille, joiden vastaanotolle saapuu alaselkäkivuista kärsivä potilas.

Usein kivuille ei löydy selkeää syytä, ja potilas on hätääntynyt. Silloin on tärkeää, että lääkärillä on aikaa kuunnella potilaan kiputarinaa ja yrittää selvittää, miten kipua kannattaa lähteä hoitamaan.

Arvostetussa Lancet-lääketiedelehdessä tänään julkaistuista kolmesta kansainvälisestä tutkimusraportista käy ilmi, että alaselkäkipuja hoidetaan usein väärin. Elinikäisen terveyden tutkimusyksikössä Oulun yliopistolla ja erikoislääkärinä Työterveyslaitoksella työskentelevä Karppinen oli yksi tutkimustyhmän jäsenistä.

– Esimerkiksi luudutusleikkaukset ovat yleistyneet maailmalla, vaikkei niistä ole tutkimusnäyttöä, hän kertoo.

Riippuvuutta ja työkyvyttömyyttä aiheuttavien vahvojen opioidien liikakäyttö on suuri ongelma etenkin Yhdysvalloissa. Suomessa vahvoja opioideja ei juurikaan käytetä selkäkipupotilaiden hoidossa.

Sen sijaan täälläkin määrätään liian herkästi kuvantamisia, joista useinkaan ei ilmene, mistä kipu johtuu. Selkärangan rappeumat ovat esimerkiksi sitä tavallisempia, mitä vanhempi ihminen on, ja yleensä ne ovat oireettomia. Jos kuvantamisesssa löytyy jotain rappeumaan viittaavaa, se ei välttämättä ole syy potilaan kipuihin.

Massahoito ei sovi kipupotilaille

– Kaiken lisäksi terveydenhuollon ammattilaiset hyvin usein tarkoittamattaan aiheuttavat omilla sanomisillaan ja toimillaan, kuten kuvantamislöydösten väärillä tulkinnoilla, potilaille turhia pelkoja. Ne saattavat pitkittää tai jopa pahentaa kipua, Karppinen sanoo.

Hän huomauttaa, että kipu on aina todellista ja tärkeintä on, että varsinkin kroonisista kivuista kärsivälle potilaalle annetaan työvälineitä, joilla kivun saa hallintaan. Potilaan tulee tuntea, että hän, ei kipu, määrää hänen elämästään.

Lääkehoito voi olla hyvä tuki, mutta fysioterapia ja eri rentoutustavat ovat vähintään yhtä tärkeitä.

– Hoidon tulisi aina olla yksilöllistä. Jollain on pelkotiloja enemmän, jollain vähemmän, jonkun pitäisi liikkua enemmän, toisen liikuntaa rajoittaa, joillain pitää puuttua unihäiriöihin. Massahoito ei sovi kipupotilaille.