Selkämerellä ajelehtinut hollantilaisalus sai koneensa kuntoon ja jatkaa suunnitellusti kohti Raumaa

Selkämerellä ajelehtinut hollantilainen rahtialus on saanut pääkoneensa kuntoon ja jatkaa matkaansa kohti määränpäätään Rauman satamaa, kertoo Meripelastuskeskus Twitterissä.

Turun Meripelastuskeskus seuraa yhä aluksen kulkua. Se varautui hätähinaukseen ja viime kädessä jopa miehistön evakuointiin. Aluksella on 15 henkilöä.

Tehtävä alkoi jo eilen alkuillasta, kun 185-metrisen rahtialuksen miehistö otti yhteyttä suomalaisviranomaisiin. Aluksen pääkone oli ylikuumentunut, ja korjaustöiden viivästyttyä alus ajelehti kohti Uudenkaupungin rannikkoa.

– Pikkuhiljaa se on ajelehtinut kohti rannikkoa, ja me olemme varautuneet tähän nyt sillä lailla, että alueelle on hälytetty ulkovartiolaiva Uisko, Petri Kippola Turun Meripelastuskeskuksesta kertoi aiemmin yöllä.

Välitöntä vaaraa ei ollut, mutta länsituuli teki tilanteesta haastavan. Viranomaiset ovat olleet jatkuvassa radioyhteydessä aluksen miehistön kanssa.

Sampogracht-kuivarahtialus on lähtenyt matkaan Antwerpenista.