Selkeä kolmen kärki erottuu puheenjohtajina – kenelle herui vähiten tukea oman puolueen kannattajilta?

Vihreiden Pekka Haavisto on onnistunut parhaiten puheenjohtajan tehtävässään, arvioivat suomalaiset Uutissuomalaisen gallupissa. Haavisto keräsi ykkössijallaan 15 prosenttia äänistä. Heti perässä hengittää perussuomalaisten Jussi Halla-aho, joka sai 14 prosenttia äänistä. Kolmen kärkeen nousi myös vasemmistoliiton Li Andersson 12 prosentin saaliilla.

Uutissuomalainen kysyi tutkimuksessaan Kuka seuraavista eduskuntapuolueiden tai -ryhmittymien puheenjohtajista on mielestäsi onnistunut parhaiten puheenjohtajan tehtävissään? Mukana olivat nimeltä mainittuina kaikkien eduskunnassa toimivien ryhmittymien puheenjohtajat.

Erikoistutkija Jenni Karimäki Eduskuntatutkimuksen keskuksesta pitää tulosta odotettuna Pekka Haaviston ja Li Anderssonin kannalta.

– Pekka Haaviston ja Li Anderssonin sijoittuminen korkealle ei yllätä, sillä he saavat toistuvasti puolueidensa kannatuslukuja korkeampia lukuja henkilöiden suosituimmuutta mittaavissa kyselyissä.

Halla-ahon kakkossija sen sijaan on pieni yllätys.

– Jussi Halla-aho ei näissä henkilögallupeissa yleensä ole ollut kolmen kärjessä, joten ehkä tässä näkyy perussuomalaisten yleinen puoluekannatuksen nousukierre, Karimäki sanoo.

Poliittiset kuplat -hanketta johtava dosentti Arttu Saarinen Turun yliopistosta huomauttaa kaikkien neljän kärjessä olevan puheenjohtajan edustavan oppositiopuolueita.

– Olisi yllätys, jos ennen vaaleja näin ei olisi. Halla-ahon profiili ja esiintyminen on muuttunut huomattavasti alkuajoista ja nyt vaalikampanjan aikana hän on esiintynyt erittäin rennosti. Myös viesti on varsin selkeä ja se varmasti selittää onnistumista.

Joka kolmas vastaajista ei ottanut kantaa puheenjohtajien onnistumiseen. Karimäen mukaan syynä voi olla se, etteivät äänestäjät välttämättä tarkastele poliitikkojen ja puolueiden puheenjohtajien onnistumista tehtävässään yleisellä tasolla.

– Onnistumista asiakysymyksissä tai suosituimmuutta esimerkiksi pääministeriksi voi olla helpompi arvioida.

Hyvä imago puhuttelee

Tutkimukseen vastanneilta suomalaisilta kysyttiin myös, mitä puoluetta he itse aikovat äänestää eduskuntavaaleissa. Jussi Halla-ahon kannatus nousi pääasiassa oman puolueen piiristä, kun taas Pekka Haavisto ja Li Andersson keräsivät ääniä myös muiden kuin omien puolueidensa kannattajilta.

Joka viides kokoomusta äänestävä katsoi Pekka Haaviston onnistuneen parhaiten puheenjohtajan tehtävässä. Haavisto sai kannatusta myös demarien ja vasemmistoliiton suunnalta.

Saarisen mielestä on selvää, että Haaviston hyvä imago puhuttelee myös kokoomuksen äänestäjiä. Kokoomus ja vihreät ovatkin nyt kaupungeissa selkeästi toistensa kilpailijoita.

– Ne kilpailevat osin samoista äänestäjistä, myös Karimäki sanoo.

Demareita kannattavista joka viides (20 %) ja vihreistä 15 prosenttia piti Li Anderssonia parhaiten onnistuneena.

– Se mistä suunnasta kannatus tulee, ei yllätä. Vasemmistoliiton, demarien ja vihreiden kannattajat kokevat nämä puolueet usein läheisimmiksi. Vaikka he kannattavat näistä yhtä, he voisivat tarvittaessa äänestää jotain toista näistä puolueista, Karimäki sanoo.

Lihavero ja hoitajamitoitus kompastuskivinä

Suurista puolueista vähiten kannatusta omiltaan saivat demarien Antti Rinne (35 %) ja kokoomuksen Petteri Orpo (38 %).

Karimäki uskoo syynä olevan sekä Rinteen että Orpon epäonnistuminen viestinnässään.

Rinne kompasteli lihavero- ja metsäkeskustelussa, Orpo hoitajamitoituksessa.

Sen sijaan keskustan kannattajista 65 prosenttia piti Juha Sipilää parhaiten suoriutuneena.

– Juha Sipilä taas on saanut paljon tukea omiltaan hallituksen eropäätöksen jälkeen. Tämä nähdään keskustalaisten joukossa suoraselkäisenä vastuunkantona, Karimäki arvioi.

Demarit vaativia puheenjohtajaa kohtaan

Demarien puoluesihteeri Antton Rönnholm ei näe ristiriitaa siinä, ettei puheenjohtajan suoriutuminen saanut suurta kannatusta puoluegallupeista huolimatta tai että demareita äänestäviltä löytyi kannatusta myös Li Anderssonin (vas.) ja Pekka Haaviston (vihr.) esiintymiselle ja selviytymiselle puheenjohtajana.

– Sdp ei ole koskaan ollut yhden asian liike ja meitä kohtaan tunnettu luottamus näkyy gallupeissa. Viimeisen parin vuoden aikana olemme jakaneet vastuuta ja löytäneet koko puoluejohdolle merkitykselliset roolit. Puheenjohtajaa kohtaan on kyllä perinteisesti aina oltu Sdp:ssä vaativia, Rönnholm sanoo.

– Andersson ja Haavisto saavat varmaan toisia puoluejohtajia parempia arvosanoja, koska heidän viestinsä on muita lähempänä Sdp:n äänestäjien näkemyksiä. Heitä kohtaan on henkilöinä yleisesti ottaen enemmän luottamusta kuin vasemmistoliittoa tai vihreitä puolueina. Tämähän on näiden puolueiden ongelma.

Myös Karimäki huomauttaa, että esimerkiksi vuoden 2015 vaaleja koskeneessa tutkimuksessa todettiin, että puheenjohtajan persoona vaikuttaa puolueista kaikkein vähiten juuri Sdp:n kannattajiin.

– Voisi ajatella, että kritiikki Rinnettä kohtaan ei tarkoita yksi yhteen kriittistä asennoitumista puoluetta kohtaan. Eli puolue voi kannatusmittauksissa olla kärjessä vaikka puheenjohtajaa kritisoidaankin, Karimäki sanoo.

Vastuun kantaminen ei lisää suosiota

Kokoomuksen puoluesihteeri Janne Pesonen on vakuuttunut kokoomuslaisten vankasta tuesta Petteri Orpolle USU-gallupin tuloksesta huolimatta.

– Vastuunkanto hallituspuolueen puheenjohtajana ei ole omiaan lisäämään henkilökohtaista suosiota. Vastuuta on kannettu, hankalia päätöksiä tehty, mutta toisaalta tulostakin on tullut.

Pesonen ei usko kokoomuksen äänien karkaavan vihreille, vaikka joka viides kokoomusta äänestävistä arvioi Pekka Haaviston suoriutuneen tehtävistään parhaiten.

– En ole huolissani. Jos Haavisto pystyisi edelleen nostamaan vihreiden kannatusta, se olisi ennen kaikkea demareilta pois. Pitää muistaa, että Haavisto on ollut eri tutkimuksissa oikeastaan koko vuosikymmenen yksi suosituimmista suomalaispoliitikoista, mutta vihreiden puoluekannatus on ollut koko ajan varsin kaukana hänen henkilökohtaisista suosioluvuistaan.