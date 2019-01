Sellukuormassa ollut rekka liukasteli ojaan Jämsän ja Mäntän rajalla – tie toistaiseksi kokonaan poikki

Raskaan yhdistelmärekan perävaunu on suistunut ojaan Runttimäentiellä Jämsän ja Mäntän rajan tuntumassa keskiviikkoiltana. Tie on onnettomuuspaikalla kokonaan suljettu liikenteeltä. Pelastuslaitos on parasta aikaa nostamassa kyljelleen kaatunutta perävaunua ojasta pois. Rekan nuppi on tien puolella.

Palomestari Ilpo Kuokkanen Pirkanmaan pelastuslaitokselta arvioi, että nosto-operaatio kestää yli iltakahdeksaan.

– Tämä on täysin karkea arvio. Nuo nostot ovat vähän sellaisia, ettei niitä osaa tarkkaan arvioida, Kuokkanen toteaa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta hieman kello kuuden jälkeen alkuillasta. Sellukuormassa ollut rekka oli matkalla Jämsän suuntaan, kun sen perävaunu ajatui ojaan.

Onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa.