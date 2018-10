Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa muovikieltoa

Selvä enemmistö eli 70 prosenttia suomalaisista on valmis kieltämään kaikki sellaiset kertakäyttöiset muovituotteet, jotka ovat edullisesti korvattavissa muilla materiaaleilla. Vajaa viidennes eli 19 prosenttia vastustaa ajatusta ja 11 prosenttia ei ota kantaa asiaan.

Kieltoa kannattavat kaikkein innokkaimmin, yli 80-prosenttisesti, vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Perussuomalaista vain noin puolet kannattaa kieltoa.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna kieltoa kannattavat eniten kaikkein iäkkäimmät, yli 70-vuotiaat vastaajat.

Tiedot käyvät ilmi USU-gallupista, johon vastasi syyskuussa tuhat mannersuomalaista edustavassa otoksessa. Kyselyn virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kertakäyttöisiä muovituotteita ovat esimerkiksi muovivartiset vanupuikot, mehupillit ja muoviaterimet. Korvaavia materiaaleja ovat esimerkiksi puupohjaiset tuotteet.

Nuoremmat ikäluokat kasvaneet kertakäyttökulttuuriin

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtajan Vesa Kärhän mukaan ihmisten vastaamista USU-gallupissa ovat saattaneet ohjata sanat kertakäyttö, kieltää ja edullisesti, ja siksi kysymys saa vankan kannatuksen.

Muoviteollisuus on omissa muovimielikuvia kartoittavissa kyselyissä muutoin saanut samansuuntaisia tuloksia. Esimerkiksi kaikkein vanhimmat ja nuorimmat ovat keski-ikäisiä valmiimpia kieltämään kertakäyttöiset muovituotteet ja korvaamaan ne muilla materiaaleilla.

USU-gallupissa 30–44-vuotiaat kieltäisivät muita vähemmän kertakäyttömuoveja, samoin suurituloiset.

Sitran asiantuntijan Riitta Silvennoisen mukaan nuoremmat ikäluokat ovat kasvaneet kertakäyttökulttuuriin toisin kuin kaikkein vanhimmat.

– Monet vanhimmista saattavat vielä muistaa pula-ajan, jolloin mitään ei heitetty pois.

Muoviteollisuuden kyselyssä isoja eroja suhtautumisessa muoviin on tullut esiin myös ammattiryhmien välillä.

– Maaviljelijät ja sairaanhoitajat ajattelevat muovista eri tavalla kuin toimistotyöntekijät. Maatalousväestö on nähnyt paljon aiemmin kuin muut, että muovi on kierrätettävää, koska 4H-kerho on kerännyt maatiloilta muovia jo 70-luvun öljykriisistä lähtien. Sairaanhoitajat taas työssään näkevät, miten ihmisiä pelastetaan kertakäyttöisten muovituotteiden avulla, sanoo Kärhä.

USU-gallupissa ylemmät toimihenkilöt ja johtavassa asemassa olevat mutta myös työttömät suhtautuvat kriittisemmin muovituotteiden kieltämiseen kuin esimerkiksi työntekijät, eläkeläiset ja opiskelijat.

Ihminen heittää muovia vessanpönttöön ja luontoon

Muovin kieltäminen ei yksin ratkaise mitään, vaan huomio pitää kiinnittää kiertotalouden kokonaisuuteen, muistuttaa Silvennoinen.

– Jos yksi materiaali korvataan toisella, pitäisi aina huomioida, etteivät esimerkiksi tuotteen hiilidioksidipäästöt eli ilmastovaikutukset tällöin kasva. Tähän auttaisi esimerkiksi ekologinen verouudistus. Verotettaisiin enemmän sitä, mitä ei haluta, ja vähemmän sitä, mitä halutaan.

Esimerkiksi kierrätysmuovista tehty kassi on ekologisempi vaihtoehto kuin kangaskassi, ellei kangaskassia käytetä satoja kertoja. Ruokapakkauksissakin muovi on hyödyllinen materiaali. Sen avulla ruoka säilyy paremmin ja ruokahävikki vähenee.

Muovin perusongelma on sen valmistaminen fossiilisista polttoaineista, joista pitäisi päästä kokonaan eroon. Ympäristöongelma muovista tulee, kun se päätyy luontoon ja vesistöihin.

– Kysymys on ihmisten käyttäytymisestä. Muovi päätyy luontoon, jos se heitetään sinne tai muovia sisältäviä tuotteita laitetaan vessanpönttöön. Oikea paikka muoville on kierrätys, sanoo Silvennoinen.

Euroopassa vain kymmenen prosenttia muovista päätyy kierrätykseen. Suomessa kuluttajat voivat kierrättää muovipakkaukset. Muut kertakäyttöiset muovituotteet on tällä hetkellä laitettava sekajätteen joukkoon, jolloin ne menevät energianpolttolaitoksiin.

– Pääosa muoveista on kuitenkin kestomuoveja ja ne voidaan käyttää raaka-aineena uudestaan, sanoo Kärhä.