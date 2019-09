Selvitys: Alaikäiset urheilijat pitävät nuuskaa muita päihteitä parempana vaihtoehtona

Urheiluseurojen toimintaan osallistuvat alaikäiset nuoret pitävät nuuskaa muita päihteitä parempana vaihtoehtona, käy ilmi Syöpäjärjestöjen selvityksestä.

Nuoret näkivät nuuskan olevan käyttäjien oma asia, ja nuuskaa käyttävät nuoret kokivat nuuskan olevan osa elämää. Tupakan hapenottokykyä heikentävät haitat tiedettiin, mutta nuuskan terveyshaitat eivät olleet heille yhtä tuttuja.

Nuoret saavat helposti nuuskaa iästä tai asuinpaikasta riippumatta. Haastateltujen nuorten mukaan nuuskaa ostetaan muun muassa kavereilta, vanhemmilta sisaruksilta ja sosiaalisen median kautta.

Urheiluseurojen edustajat korostivat, että heidän seurassaan on nollatoleranssi nuuskan suhteen. Siitä huolimatta nuoret kertoivat, että valmentajien keskuudessa nuuskan käyttö on yleistä. Seurojen edustajien mielestä on vaikeaa puuttua vapaaehtoistyötä tekevän valmentajan nuuskankäyttöön.

Selvitykseen haastateltiin jääkiekko-, jalkapallo- ja salibandyseurojen 16–17-vuotiaita pelaajia, valmentajia ja toimihenkilöitä, lajiliittojen edustajia ja pelaajien vanhempia pääkaupunkiseudulta ja Oulun seutukunnasta.