Repoveden kansallispuistossa sortuneen riippusillan ankkuritanko oli asennettu virheelliseen asentoon, ilmenee tänään julkaistusta asiantuntijaselvityksestä. Kouvolassa heinäkuun alussa tapahtunut riippusillan sortuma on kuitenkin ollut selvityksen mukaan usean tekijän summa.

Riippusilta sortui osittain, kun riippusillan kiinnityksessä käytetty ankkuritanko petti. Sillan riippuköysi ja kaidevaijeri olivat kiinnitettyinä ankkuritankoon.

Tapahtumahetkellä sillalla oli saatujen tietojen mukaan kuusi aikuista ja kaksi lasta.

Sortuman jälkeen riippusilta suljettiin ja purettiin.

Ankkuritangossa väsymismurtuma

Riippusillan ankkuritangon asento on ollut suunnitelmapiirustuksista poikkeava, kertoo tutkimuksessa projektipäällikkönä toiminut Mikko Hyyrynen Ramboll -yrityksestä. Tangon murtumistapa on ollut väsymismurtuma, joka on syntynyt ajan saatossa toistuneen kuormituksen vuoksi.

Ankkuritangon virheellinen asento on aiheuttanut sille taivutusrasituksen, jota ei nyt saatujen tulosten mukaan ole todennäköisesti otettu siltaa suunniteltaessa huomioon. Asiantuntijaryhmä arvioi, että virheasento on mahdollisesti johtunut työaikaisesta suunnitelmamuutoksesta, inhimillisestä ajatusvirheestä tai sekaannuksesta. Lisäksi silta on altistunut käytön aikana mitoituskuormaan nähden lievälle ylikuormitukselle sekä käyttäjien että lumikuorman vuoksi.

Ehdotuksena muutoksia siltojen ylläpitoon

Tutkijaryhmä suosittaa yleistarkastusta Metsähallituksen omistamiin siltoihin. Sen yhteydessä tulee varmistaa, että siltojen rakenteet ovat asianmukaiset.

– Huonokuntoiset tai poikkeavia rakenteita sisältävät sillat tulee asettaa erityistarkkailuun ja tehdä niille rakenteellinen asiantuntija-arvio, Hyyrynen sanoo tiedotteessa.

Selvityksessä ehdotetaan myös, että Metsähallituksen sillat voitaisiin lisätä Liikenneviraston taitorakennerekisteriin ja organisoida niiden ylläpito muiden siltojen tapaan.

Repoveden kansallispuiston riippusillan rakennutti sittemmin Kouvolaan liitetty Valkealan kunta. Vuodesta 2005 silta on ollut Metsähallituksen omistuksessa. Vuonna 1987 käyttöön otettu terässilta oli jänteeltään 50 metrin mittainen, ja siinä oli puukansi.