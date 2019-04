Sen seitsemän hanhilajia jo nähty Keski-Suomessa – Takatalvi ei juuri hätkäytä kevätmuuttajia

Luminen alkuviikko on tuonut pienten muuttolintujen bongaamisen lähelle kotipihoja, joissa lintulaudat on maltettu pitää vielä paikoillaan.

– Missä sattuu ruokaa olemaan, siellä on varmasti ryysistä, toteaa Keski-Suomen lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtaja Heikki Helle.

Keski-Suomessa on tehty viime päivinä runsaasti havaintoja hanhista, kuten metsä-, tundra-, meri-, kanadan-, harmaa-, taigametsä- ja lyhytnokkahanhista. Viimeksi mainittu on Keski-Suomessa vasta viime vuosina vakiintunut havainto. Lyhytnokkahanhen havaintojen runsastumiseen Keski-Suomessa on Helteen mukaan vaikuttanut pesimäkannan lisääntyminen Huippuvuorilla ja osin myös muuttoreitin siirtyminen.

Takatalvi ei sinänsä haittaa jo muuttomatkalle ehtineitä lintuja.

– Muutaman päivän takatalvet ovat normaali osa kevään tuloa, johon linnut ovat sopeutuneet, sanoo Helle.

Osa linnuista voi palata hetkellisesti etelään ruoan perässä. Varsinaiset hyönteissyöjät, kuten pääskynen ja kirjosieppo saapuvat yleensäkin vasta toukokuun lopulla.

Huhtikuun ensimmäinen viikko oli lämmin, ja kevään etenemisen merkkejä nähtiin ympäri maata.

Havainnoista kertoo Luonto-Liiton Kevätseuranta-kampanja, johon keväthavainnoista voi ilmoittaa. Havaintojen perusteella kurjet muuttavat jo ahkerasti.

– En osaa sanoa, onko kyse päämuutosta, mutta kurkimuutto on selkeästi jo hyvässä vauhdissa, kertoo Luonto-Liiton ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green.

Monen muunkin linnun muutto on edistynyt. Vanhan sanonnan mukaan kesän lähestymisestä kielivät kiurun, peipon ja västäräkin saapuminen, ja niistä kaikista on saatu havaintoja.

Greenin mukaan kesää saadaan kyllä odottaa, mutta ilmaston lämpeneminen on aikaistanut muuttolintujen saapumista niin, että vanha loru ei pidä enää kovin hyvin paikkaansa. Peippoa on nähty sisämaassa jo Joensuussa ja Suomussalmella saakka. Myös västäräkistä on ollut yksittäisiä havaintoja eri puolilla maata.

– Varsinkin monella läheltä tulevalla lajilla muutto on aikaistunut. Peippo on ainakin laji, jossa näkyy ilmastonmuutoksen vaikutus.

Myös muut eläimet alkavat heräillä kevääseen. Luonto-Liittoon on tullut jo kyyhavaintoja, ja ensimmäiset siilit ovat heräilleet horroksesta.

Ensimmäisiä kevään merkkejä on pohjoisimmassakin Suomessa. Lapissa havaittiin viime viikolla kevään ensimmäinen nokkosperhonen. Oulun korkeudella muuttolinnut ovat runsastumassa, vaikka kukkivia kasveja siellä ei vielä ole nähty.

Sen sijaan Etelä-Suomessa kevään ensimmäiset kukat ovat jo puhjenneet. Leskenlehtihavaintoja on tehty runsaasti, ja niitä on saatu maan keskiosissa Jyväskylän korkeudella. Sinivuokot sen sijaan pysyttelevät vielä pääosin Tampereen eteläpuolella, mutta myös Jyväskylästä on saatu jo ensimmäinen havainto.