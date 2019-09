Senioreilta on saatettu periä liikaa vuokraa jo toistamiseen – hoivapalveluyhdistyksen oma pääoma miinuksella

Laajaa hoivatoimintaa Jyväskylässä pyörittävä Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry on joutunut toistamiseen ongelmiin senioritalojensa vuokran määrityksessä, tällä kertaa Kortepohjan Pehtorintie 5:ssä.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Aralta on valmistunut jo toinen tarkastusraportti koskien Jyväskylän hoivapalveluyhdistyksen senioritalojen vuokran määritystä.

– On mahdollista, että asukkailta on peritty liian suurta vuokraa. Vuokran määritysprosessi ei ole mennyt niin kuin se pitäisi tehdä, rahoitusylitarkastaja Mikko Laakso Arasta sanoo.

Viime keväänä niin ikään Aran tarkastuksessa paljastui, että Säynätsalon Iltatuuli Oy oli saattanut periä liian kovaa vuokraa Säynätsalossa sijaitsevista vuokrataloista osoitteissa Pappilantie 2 ja Parviaisentie 1, sillä vuokrat oli määritetty väärin. Säynätsalon Iltatuulen omistajia ovat Säynätsalon työväenyhdistys ja Jyväskylän hoivapalveluyhdistys.

Aran rahoittamissa vuokrataloissa vuokraa saisi periä vain omakustannusperiaatteen mukaisesti siten, että omistaja voi ottaa vuokrasta vain pienen osan itselleen.

Ara vaatii, että vuokrat on määritettävä oikein.

– Jos uudessa määrityksessä käy ilmi, että joku on maksanut liikaa vuokraa, tilanne pitää oikaista seuraavalla vuokranmäärityskaudella, Laakso sanoo.

Säynätsalon Iltatuulen senioritalojen rakennuttamiseen liittyviä epäselvyyksiä on tutkinut myös poliisi. Iltatuulen ex-toimitusjohtajaan Pentti Tossavaiseen on kohdistunut poliisin esitutkinta mahdollisesta veropetoksesta ja kavalluksesta. Tossavainen on syyttänyt julkisuudessa Iltatuulen vaikeuksista kuitenkin emoyhtiötä, Jyväskylän Hoivapalveluyhdistystä. Hän väittää, että emoyhtiö on kovissa talousvaikeuksissaan lainannut liikaa rahaa Iltatuulelta.

Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Toni Peuha kertoo, että osa Tossavaista koskevista epäillyistä rikosnimikkeistä on nyt edennyt syyteharkintaan, mutta osan esitutkinta on yhä kesken. Jyväskylän Hoivapalvelut ry ei ole Peuhan mukaan suoranaisesti tutkinnan kohteena, mutta osallisena kokonaisuuteen.

Rakennus Kasevan kanssa Hoivapalveluyhdistys pääsi äskettäin sopimukseen maksamatta jääneistä urakkamaksuista.

Jyväskylän hoivapalveluyhdistyksen taloustilanne on edelleen erittäin heikko ja oma pääoma miinuksella.

Yhdistyksen viimeisimmässä tilintarkastuskertomuksessa on varauma, jossa kerrotaan, että hoivapalveluyhdistyksen koko konsernin oma pääoma on miinuksella jopa yli 700 000 euron edestä ja emoyhdistyksenkin oma pääoma 159 966 euron edestä. Tilintarkastaja toteaa, että tämä saattaa antaa ”merkittävää aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa”.

Varauman mukaan myös tytäryhtiölle myönnettyjen suurten pääomalainojen takaisinmaksuun liittyy epävarmuutta. Yhdistys on myöntänyt merkittäviä pääomalainoja esimerkiksi Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:lle (540 000 euroa) ja Säynätsalon Iltatuuli Oy:lle (245 000 euroa).