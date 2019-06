Seppälän biokaasuaseman vastoinkäymiset saivat jatkoa – tankkauspiste jouduttiin sulkemaan jo toisena päivänä käyttöönoton jälkeen

Vastikään avattu biokaasun tankkausasema Jyväskylän Seppälässä on jouduttu sulkemaan. Asemalla havaittiin öljyvuoto keskiviikkoiltana, eli jo toisena päivänä tiistaisen käyttöönoton jälkeen.

– Kaasukompressorin joku hydrauliputken liitin oli vuotanut ja kompressoritilaan oli päässyt öljyä. On tällä hetkellä selvityksessä onko joku liitos ollut vain löysällä, ja jos se vain liitokset tarkastamalla ja kiristämällä saataisiin kuntoon, toimitusjohtaja Esko Martikainen tankkauspisteen omistavasta Mustankorkeasta sanoo.

Öljyvuoto saatiin rajattua kompressorikontin tiloihin, eikä siitä aiheutunut suurempaa vahinkoa. Asema puhdistetaan tiistaina, ja jos tilanteesta selvitään siivouksella sekä liitosten tarkastuksella, on se uudelleen käytössä keskiviikkona.

Jos vikaa tutkittaessa paljastuu jotain muuta, voi käyttöönotossa mennä pidempään.

– Jos siellä on jotain muuta mennyt rikki, täytyy tilata Italiasta laitetoimittajan edustaja selvittämään ja korjaamaan sitä, Martikainen toteaa.

Vastoinkäyminen ei ole Citymarketin takana sijaitsevan biokaasutankkausaseman kohdalla ensimmäinen, sillä se oli tarkoitus avata jo vuodenvaihteessa. Aikataulu kuitenkin viivästyi muun muassa monimutkaisen lupaprosessin takia.

Nyt asema jouduttiin sulkemaan lähes heti käyttöönoton jälkeen.

Miten on mahdollista, että näin uusi asema menee heti epäkuntoon?

– Se on hyvä kysymys. Ei voi tietää, kun nyt ei tiedetä mistä se johtuu. Periaatteessa voi olla, että joku hydrauliputken liitin on huonosti kiristetty tai siinä on tekninen vika, Martikainen vastaa.

– Kyllähän [asema] on tietenkin koekäytetty, mutta koekäytössä rasite tai toiminta ei ole välttämättä niin pitkäaikainen, että vika olisi tullut näkyviin.