Serbialaisten ammattirikollisten epäillään kasvattaneen ja myyneen kannabista Suomessa – syyttäjä vaatii vuosien vankeustuomioita

Yhteensä kahdeksaa ihmistä vastaan on luettu Oulun käräjäoikeudessa syytteet huumejutussa, jossa serbialaisten ammattirikollisten epäillään vuosia kasvattaneen ja myyneen kannabista Suomessa. Epäiltyjä syytetään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista tai avunannosta niihin.

Syyttäjä katsoo, että Suomessa toimi ainakin vuosina 2016–2019 Serbiasta johdettu järjestäytynyt rikollisryhmä. Suomessa ryhmä erikoistui kannabiksen laittomaan viljelyyn ja myyntiin.

– Rikollisryhmä on hankkinut Suomesta käyttöönsä neljä kiinteistöä, joissa on harjoitettu ja tarkoitettu harjoitettavan laajamittaista kannabiskasvien viljelyä huumausainetarkoituksiin. Viljelyä varten Suomeen on lähetetty Serbiasta työläisiä hoitamaan käytännön viljelyä, haastehakemuksessa sanotaan.

Marihuanaa kilojen erissä

Hankitut kiinteistöt sijaitsivat eri puolilla Suomea: Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla, Kemiönsaaressa Varsinais-Suomessa sekä Suomussalmella ja Hyrynsalmella Kainuussa. Näistä kolme on omakotitaloja.

Valmis marihuana myytiin syyttäjän mukaan Suomessa useiden kilojen erissä ja myynnin tuotto pääosin siirrettiin rikollisryhmän johtohahmoille. Jutussa epäillään myös törkeitä väärennyksiä väärien passien käytön vuoksi sekä ulkomaalaisrikkomuksia.

Syyttäjä vaatii useille syytetyille vähintään kahden vuoden ehdotonta vankeustuomiota. Pisintä, 5–6 vuoden vankeustuomiota syyttäjä vaatii syytetylle, jolla syyttäjän mukaan oli rooli toimia rikollisjärjestön johtohenkilön luottomiehenä Suomessa. Häntä syytetään muun muassa törkeästä huumausainerikoksesta.

Lähes kaikkien osalta syyttäjä vaatii rangaistuksen koventamista sillä perusteella, että rikokset on tehty erityisen suunnitelmallisesti ja osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa. Osan rangaistusseuraamuksessa voidaan syyttäjän mukaan ottaa lieventävänä huomioon, että nämä ovat auttaneet rikosten selvittämisessä. Syytettyjen joukossa on myös suomalaisia nimiä.

Ensitiedot epäilyistä Serbian poliisilta

Keskusrikospoliisi (KRP) on aiemmin kertonut, että epäiltyjä kokonaisuudessa oli yhteensä 20, mutta lopulta syytteet nousivat kahdeksaa vastaan.

KRP:n mukaan ensitiedot rikosepäilyistä tulivat Serbian poliisilta.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomen ja Serbian poliisi- ja syyttäjäviranomaiset perustivat yhteisen tutkintaryhmän. Serbiasta johdettu ammattirikollisuus, jossa hyödynnetään suomalaisen maaseudun rauhaa, on meillä uusi ilmiö, sanoi KRP:n tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Räty aiemmin tiedotteessa.

KRP:n mukaan poliisi takavarikoi kasvattamojen sadot lokakuussa.

Erikoissyyttäjä Hannu Koistinen kertoi aiemmin, että rikollisorganisaation epäillään valmistaneen vuosina 2016–2019 hieman alle sata kiloa valmista marihuanaa.

– Jotain käsitystä jutun mittaluokasta saa, kun ajattelee, että katukaupassa yksi gramma marihuanaa maksaa 15–20 euroa, Koistinen sanoi STT:lle.

Syyttäjä myös kertoi, että osa syytetyistä on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin. Haastehakemuksesta ilmenee, että osa syytetyistä on esitutkinnassa tunnustanut menetelleensä ainakin osassa syytekohtia pääpiirteissään niin kuin niissä kuvataan.