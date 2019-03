Seta muistuttaa, että naistenpäivänä on hyvä hetki nostaa esille myös naistenvälisiä tasa-arvokysymyksiä

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolesta toimiva ihmisoikeusjärjestö Seta ei näe naisille omistetussa vuosipäivässä mitään kielteistä, päinvastoin.

– Naistenpäivä on hyvä hetki kertoa siitä, kuinka moninaisia naisetkin ovat ja kuinka heidän syrjimiseensä pitäisi puuttua, Seta ry:n puheenjohtaja Sakris Kupila sanoo.

Kun naistenpäivä aikoinaan syntyi 1900-luvun alkupuolella, naisten ja miesten välinen tasa-arvo oli vasta kaukainen haave. Mutta onko naisten asema edelleen, sata vuotta myöhemmin, niin huono, että päivän vietto meillä on perusteltua?

– Totta kai, epätasa-arvoa on edelleen Suomessakin. Esimerkiksi nyt on esillä naisiin kohdistuva väkivalta, joka on yleistä mutta ali-ilmoitettua ja aika näkymätöntä. Edelleen on epätasa-arvoa työelämässä, ja hallinto-oikeus totesi juuri syrjintää naisparien hedelmöityshoidon kieltämisessä, Kupila kertoo esimerkkejä.

Kupila muistuttaa, että naisetkin ovat keskenään hyvin monimuotoisia.

– Setaa koskettavat esimerkiksi transnaiset, bi-ja lesbonaiset, jotka ovat usein näkymättömiä naisille kohdistetuissa palveluissa. Tiedämme, että transnaiset ja lesbot ovat riskiryhmässä esimerkiksi väkivaltakohtaamisten suhteen, Kupila kertoo.

Suomella on tasa-arvolaki, joka kieltää syrjinnän sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoli-ilmaisun perusteella sekä yhdenvertaisuuslaki, joka kieltää syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen takia. Suomi on ratifioinut Istanbulin sopimuksen, jonka mukaan kaikkien palvelujen on oltava kaikille saavutettavissa eikä palveluissa saa syrjiä riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuolesta.

– Syrjintää sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen perusteella kuitenkin yhä esiintyy. Jos on vaikka naisille suunnattua toimintaa tai tukimuotoja, esimerkiksi transnaiset eivät välttämättä koe itseään sinne tervetulleeksi tai heille jopa suoraan sanotaan ettei toiminta ole tarkoitettu heille.

Naistenpäivä on siis hyvä päivä tuoda esille, että on kaikenlaisia naisia, " ja se on aivan huikean mahtavaa", kuten Kupila sanoo.

– Naistenpäivänä on hyvä tuoda kaikenlaisten naisten ääni kuuluviin. Kyse ei ole vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, vaan esimerkiksi myös tummaihoisista naisista tai vammaisista naisista. He voivat kohdata syrjintää vielä eri tavoin kuin muut naiset, Kupila kuvailee.

– Voi puhua myös naisten saavutuksista ja antaa krediittiä naisille, jotka ovat tehneet jotain oikeasti merkittävää, mistä ihmiset eivät tiedä. Jos puhutaan vaikka kuulennoista, niin Apollo-lentojen ohjelmoija oli nainen, Margaret Hamilton.

Naiset ovat nyt rohkeampia ja avoimempia ottamaan sukupuoleen liittyviä epäkohtia esille kuin sata vuotta sitten. Somessa asiat nousevat hyvin esille, koska periaatteessa kuka vain voi saada äänensä kuuluviin.

Yksi esimerkki äänestä ovat feministiset kirjat ja tarinat.

– Ensimmäinen nuorille suunnattu oli Tyttö, sinä olet, joka oli tietyllä tavalla aivan vallankumouksellinen. Sen jälkeen on tehty myös Poika, sinä olet ja sukupuolineutraali Sinä olet.

Kirjat ovat Jenni Pääskysaaren kirjoittamia.

Naistenpäivän lisäksi Suomessa vietetään kansainvälistä miestenpäivää 19. marraskuuta, muunsukupuolisten päivää 14. heinäkuuta, transnäkyvyyden päivää 31.3. ja intersukupuolisuuden päivää 26.10.

Kysely: Tarvitaanko yhä naistenpäivää?

Teksti: Eeva Salminen, kuvat: Tiina Mutila

Susanna Koivisto, 40

Vaajakoski

Tarvitaan ehdottomasti, me naiset olemme hienoja ihmisiä ja meitä ja meillä on syytä juhlia. Itsestään pitää huolehtia ja itseään pitää myös hemmotella.

Anja Leinikka

Vaajakoski

Joillekin naistenpäivä on varmasti tärkeä päivä, itselleni ei niinkään. Minulle perjantai on tavallinen arkipäivä siinä kuin muutkin. Eipä mieskään tätä ole yleensä muistanut.

Ulla Sihvonen, 65

Jyväskylä

Kyllä tarvitaan, ilman muuta. Olemme työn raskaan raatajiame naisetkin, ja olemme juhlapäivämme ansainneet. Itse saatan juhlistaa päivää vaikkapa kakkukahveilla.

Kaija Vuorimies, 60

Jyväskylä

Tietenkin naistenpäivä on tarpeen. Naiset pitää huomioida, ja miestenkin on hyvä näin tehdä. Sekin riittää, että mies keittää naiselle iltakahvit ja antaa vaikka kukkasen.

Peppi Räty, 16

Jyväskylä

Eipä naistenpäivästä mitään haittaakaan ole. Ajatuksena on edistää tasa-arvoa ja pitää tätä asiaa esillä, ja se on hyvä tavoite. Itse en aio päivää mitenkään juhlia.

Ida Soini, 26

Jyväskylä

Naistenpäivää tarvitaan, vaikka parasta olisi, jos naisten aseman edistämistä pidettäisiin esillä kaikkina muinakin päivinä. Se on tärkeämpää kuin lahjojen antaminen.