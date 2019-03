Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen jättimäinen sote- ja maakuntauudistus ajautui karille, mutta tarve sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukselle ei ole kadonnut minnekään.

Keskustan ryhmänjohtaja Antti Kaikkonen totesikin perjantaina, että eduskuntavaalien jälkeen valittavan seuraavan hallituksen pitää jälleen kerran yrittää sote-uudistuksen tekemistä.

– Kaikki eduskuntapuolueet tunnustavat, että sosiaali- ja terveyspalvelut pitää uudistaa, Kaikkonen sanoi.

Kaikkosen mukaan keskusta tekee ensi viikolla oman esityksensä siitä, miten sotea voitaisiin jatkossa viedä eteenpäin. Keskusta haluaa, että tulevakin sote-uudistus voisi rakentua maakuntien ympärille.

Sipilä esitteli jo perjantaina vaalitilaisuudessa Hämeenlinnassa suuntaviivoja keskustan vaihtoehdosta uudeksi sote-malliksi. Se lähtisi maakuntapohjaisesta järjestämisestä ja julkisesta terveydenhuollosta.

Keskustan mallissa sosiaalipuoli laitettaisiin ensin kuntoon. Tämän päälle puolue kokoaisi osasia valinnanvapaudesta.

– Esimerkiksi asiakasseteli, jolla voi sitten valita sen paikan, jossa käy vaikka leikkauksessa tai kuntoutuksessa. Ja samoin sitten henkilökohtainen budjetti, joka esimerkiksi vammaisilla on erittäin hyvä, (että) oman henkilökohtaisen budjetin puitteissa saa valita palveluita, Sipilä sanoi perjantaina.

Rahaa soteen palanut satoja miljoonia

Sote- ja maakuntauudistuksen eteen on tehty laajaa valmistelutyötä muun muassa ministeriöissä ja 18 maakunnassa. Rahaa tässä työssä on kulunut satoja miljoonia euroja, pelkästään vuosina 2017–2019 noin 200 miljoonaa euroa.

Maakuntien valmisteluorganisaatiot voivat jatkaa toimintaansa ainakin syyskuun loppuun saakka, kertoivat valtiovarainministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö perjantaina.

Tulevan hallituksen tehtävänä on päättää, jatketaanko sote- ja maakuntauudistuksen valmistelutyötä, ministeriöt toteavat.

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa perjantaina, että hän on valmis jatkamaan työtä soten parissa.

– Virkavastuullisten ja maakuntavalmistelijoiden yhteinen näkemys on se, että ennen seuraavia vaaleja ja uutta hallitusta kerätään yhteen kaikki se hyvä työ, mitä on tehty.

Nerg kuvaili lehdelle olotilaansa helpottuneeksi, kun päätös soten kaatumisesta tuli perjantaiaamuna julki. Hän myös toivoi, että puolueet pysähtyvät nyt aidosti ja ottavat huomioon sen, mitä lainsäädännössä ja perustuslain kautta on jo rajattu.

Markkinamalli ei käy SDP:lle

Pääministeri Sipilä kommentoi perjantaina, että hän voisi kutsua eduskuntapuolueet pyöreän pöydän ääreen pohtimaan sotea.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan SDP on tarjonnut ajatusta sote-uudistuksen parlamentaarisesta valmistelusta pitkin matkaa.

– Jos puhtaalta pöydältä lähdetään etsimään ratkaisuja, ei kuitenkaan alusta lähtien valmisteluun, ei SDP koskaan kieltäydy tarkastelemasta tilannetta, Rinne sanoi STT:lle.

Kannatuskyselyitä johtava SDP ei kannata maakuntamallia, joka koskee muitakin hallinnonaloja kuin sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Rinteen mukaan SDP ei tule myöskään hyväksymään markkinamallia, jolla viedään sosiaali- ja terveyspalveluita peruspalveluiden näkökulmasta samaan tilanteeseen kuin mitä vanhusten palvelut ovat tällä hetkellä.

Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan puolue toivoo, että seuraavalla hallituskaudella sote-uudistusta rakennetaan edelleen leveiden hartioiden varaan, eli maakuntien tai vastaavien suurten yksiköiden varalle.

– Vihreiden malli on ollut se, että tulisi maakunnallinen verotusoikeus.

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan vaikuttaa siltä, että on kohtuuttoman vaikeaa saada tällaista jättiuudistusta Suomessa kerralla tehtyä.

– Minusta on vakavan harkinnan paikka, voiko olla joku malli, joka sopii koko Suomeen, jolla ratkaistaan nämä ongelmat. Sitä on nyt yritetty. Tämä vaatii nyt vähän uudelleen miettimistä. Mielestäni nyt, kun on käynyt niin kuin kävi, tämä aika pitää käyttää hyväksi.