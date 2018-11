Seurakuntien uurnat aukeavat – tällä viikolla pääsee ennakkoäänestämään

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään. Ennakkoon pääsee äänestämään lauantaihin asti, ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 18. marraskuuta.

Ennakkoäänestyspaikkoja on yli 2 500 ympäri maata. Lähimmän äänestyspaikan voi tarkistaa seurakuntien verkkosivuilta tai valtakunnalliselta vaalisivustolta.

Seurakuntavaaleissa valitaan seurakuntaneuvostot ja kirkkovaltuustot seuraavalle nelivuotiskaudelle, joka alkaa ensi vuonna.

Itsenäisessä seurakunnassa yli päätösvalta on kirkkovaltuustolla. Jos samassa kunnassa on monta seurakuntaa, ne muodostavat yhdessä seurakuntayhtymän, jossa käydään kahdet vaalit. Yhtymässä ylin valta on yhteisellä kirkkovaltuustolla.

Nuoria toivotaan vaikuttamaan

Ennakkoäänestäminen onnistuu missä tahansa riippumatta siitä, missä seurakunnassa on kirjoilla. Äänioikeus on jokaisella 16 vuotta täyttäneellä evankelis-luterilaisen kirkon jäsenellä.

Tällä kertaa äänestämään pääsee lähes 200 000 nuorta 16–19-vuotiasta äänioikeutettua, jotka ovat täyttäneet 16 vuotta viime seurakuntavaalien jälkeen. Kirkon mukaan noin puolet heistä on alle 18-vuotiaita.

– Tämä on jo kolmas kerta, kun nuoret saavat äänestää seurakuntavaaleissa. Toivotaan, että nuoret huomaavat käyttää ääntänsä ja tuovat vanhempansakin vaaliuurnille, seurakuntavaalien kampanjapäällikkö Hanna Piira toteaa tiedotteessa.