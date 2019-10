Siilinjärven keskustassa iso poliisioperaatio: sekava mies uhkasi väkivallalla – havaintoja pyydetään

Poliisi sai torstaina tiedon sekavasta, päihtyneestä henkilöstä Siilinjärven keskustassa.

Tiedon mukaan henkilö oli esittänyt uhkauksen mahdollisesta väkivallanteosta.

Poliisi tarkasti keskustan kauppaliikkeitä. Poliisin toiminta saattoi herättää huomiota Siilinjärven keskusta-alueella, sillä operaatiossa oli mukana poikkeuksellisen paljon poliisimiehiä lähistöllä olleen koulutuspäivän takia.

Operaatio on edelleen menossa. keskustan suurimmat liikkeet on tarkastettu ja poliisi pyrkii löytämään sekavan henkilön tarkistaakseen tämän mahdollisen hoidon tarpeen.

Etsittävä henkilö on 22-vuotias, 170 cm pitkä, normaalivartaloinen ja lyhythiuksinen. Päällään hänellä on vihreä takki ja harmaat collegehousut. Savon Sanomien mukaan kyseessä on mies.

Sekavasta ja päihtyneestä, tuntomerkkeihin sopivasta henkilöstä Siilinjärven keskustassa voi soittaa hätäkeskukseen.