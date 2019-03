Siitospuuhissa kunnostautunut, villi metsäpeura Kalle-Juhani muutti Ähtärin eläinpuistoon rikastamaan lajinsa geeniperimää

Etelä-Pohjanmaalle Lauhanvuoren kansallispuistoon rakennetusta metsäpeurojen totutustarhasta on siirretty villihirvas Ähtärin eläinpuistoon. Tarkoitus on, että Kalle-Juhaniksi nimetty metsäpeura rikastaa puiston metsäpeurojen geneettistä perimää.

Luonnonvarakeskus pyydysti Kalle-Juhanin Kuhmosta 2017 siitoshirvaaksi Lauhanvuoreen. Kun nyt tuli ajankohtaiseksi vaihtaa siitoshirvasta, järjestivät ähtäriläiset muutto-operaation. Lappajärveltä Suomenselän osakannasta pyydettiin uusi villi metsäpeurahirvas Lauhanvuoren totutustarhaan.

Ähtäriin siirretty metsäpeurahirvas on puiston eläintenhoitajien mukaan sopeutunut hyvin uuteen laumaan ja paikkaan. Se saa laumasta rohkeutta totutellessaan uusiin oloihin ja alueella liikkuviin ihmisiin. Eläinpuiston metsäpeuratkaan eivät ole varsinaisesti kesyjä, mutta ne ovat tottuneet kulkijoihin.

Totutustarhoissa metsäpeuroille ei anneta nimiä, mutta eläinpuistossa nimeäminen helpottaa eläintenhoitajien työtä. Ähtärissä toivotaan, että Kalle-Juhanin jälkeläisiä voidaan käyttää tulevaisuudessa laajemminkin eläintarhojen metsäpeurakannan perimän monipuolistamiseen.

Ähtärin eläinpuisto on mukana MetsäpeuraLIFE-hankkeessa, jonka keskeisin tavoite on palauttaa laji sen alkuperäisille esiintymisalueille eteläiselle Suomenselälle. Metsäpeuroja on siirretty muun muassa Ähtäristä Lauhanvuoren ja Seitsemisen totutustarhoihin. Niissä eläimet harjoittelevat luonnossa selviytymistä ihmisen valvonnassa ja suojassa pedoilta.

Metsähallituksen koordinoimassa hankkeessa ovat Ähtärin eläinpuiston kumppaneina esimerkiksi Korkeasaaren eläintarha, Ranuan Eläinpuisto ja Luonnonvarakeskus.