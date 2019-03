Sijoitushuijauksista on tehty Suomessa jo yli sata rikosilmoitusta – maksettu valetuotto voi houkutella uhrin ansaan

Suomalaiset ovat tehneet poliisille jo yli sata rikosilmoitusta ulkomaisista numeroista tulleisiin puheluihin liittyvistä sijoitushuijauksista. Tietoon tulleissa tapauksissa suomalaisilta epäillään huijatun reilun vuoden aikana lähes viisi miljoonaa euroa.

Soittaja on esiintynyt ulkomaisen yrityksen edustajana, kysellyt varallisuudesta ja tarjonnut sijoitusmahdollisuuksia ulkomaiseen yhtiöön huomattavan isolla tuotto-odotuksella.

– Uhria on pyydetty maksamaan sijoitettava pääoma ulkomaiselle pankkitilille tai virtuaalivaluutan vaihtopalveluun. Ensimmäinen summa on ollut yleensä 200–300 euroa. Joissain tapauksissa uhrille on maksettu pian takaisin kaksinkertainen summa ja väitetty sen olleen tuottoa aiemmasta sijoituksesta, kertoo rikoskomisario Marko Leponen keskusrikospoliisista.

Poliisin mukaan alun pieni sijoitussumma ja siitä saatu tuotto ovat hämäystä, jonka tavoitteena on saada uhri koukutettua sijoittamiseen. Todellisuudessa summaa ei ole sijoitettu mihinkään.

– Osa uhreista on ottanut sijoituksiin jopa lainoja, mistä voi koitua ikävyyksiä pitkäksi aikaa, Leponen kertoo.

Uhrien joukossa kaikenikäisiä

Osaa uhreista on poliisin mukaan pyydetty asentamaan tietokoneeseensa etäkäyttösovellus, jonka avulla epäillyillä on ollut mahdollisuus hallita tietokonetta ja tehdä maksuja uhrin puolesta.

– Etäkäyttösovellusta on perusteltu sillä, että sen kautta pystyy tarjoamaan asiakkaalle parempaa palvelua. Kenenkään ei kuitenkaan pidä antaa asentaa omaan tietokoneeseensa etäyhteyttä pelkän puhelinsoiton perusteella, Leponen muistuttaa.

Sijoituspuheluita on tullut kaikenikäisille. Suurin osa tietoon tulleista uhreista on poliisin mukaan 1940–1960-luvuilla syntyneitä, mutta joukossa on myös 1980-luvulla ja 1990-luvuilla syntyneitä.

Poliisi kehottaa mahdollisen huijauksen uhreja ilmoittamaan asiasta nopeasti poliisille. Tämä voi auttaa poliisia pääsemään epäiltyjen jäljille, ja joissain tapauksissa osa rahoista on jopa onnistuttu palauttamaan uhrille.