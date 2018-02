Sikainfluenssa voi tarttua pisaratartuntana ihmisestä pandoihin

Sikainfluenssa A(H1N1)pdm09 on vaarallinen jättiläispandoille. Vuonna 2009 – kun sikainfluenssa levisi pandemiaksi – kolme tarhapandaa Kiinassa sai tartunnan todennäköisimmin ihmisistä. Pandat kuitenkin toipuivat saatuaan usean päivän ajan lääkitystä virustautiin.

– Influenssaoireet pandoilla ovat voimakkaammat kuin ihmisellä, kertoo Ähtärin eläinpuiston pandaprojektin pääasiantuntija, professori Jukka Salo.

Salon mukaan Ähtärin pandatalo on rakennettu siten, että pisaratartunnan vaara on mahdollisimman vähäinen. Mikäli pandojen kanssa tekemissä olevilla ihmisillä epäillään influenssatartuntaa, tällöin he välttelevät eläimiä.

Taudeista vaarallisin pandoille on kuitenkin penikkatauti.

– Vuosina 2013–14 Venäjällä penikkatautiin kuoli 38 amurintiikeriä ja vuosina 2014–15 penikkatauti tappoi viisi pandaa Kiinassa. Silloin heräsi suuri huoli, onko taudista kehittynyt uusi muoto, Salo sanoo.

Penikkatauti on luonnonpandoille suuri uhka, koska pandojen populaatio Kiinassa pääasiassa Sichuanin bambuvuoristossa on pirstoutunut pieniin, vain 4–10 yksilön saarekkeisiin.

– Infektiotilanteessa koko osapopulaatio on vaarassa. Myös virusta kantavat vieraslajit kuten pesukarhut sekä kulkukoirat muodostavat pandojen koko elinalueella tartuntavaaran, kertoo Salo.

Kiinan metsähallinnon luonnonsuojeluosasto kehittää pandoille tehokasta penikkatautirokotusta, sillä koirille käytettävä rokote ei ole tehokas pandoille.

Ähtärin eläinpuisto tukee rokotteen kehittämistä rahoittamalla Dujiangyanin pandasairaalaa ja rokotteeseen liittyvää tutkimusta.

Suomessa pandoille ei ole riskiä penikkataudista, koska koirat rokotetaan kattavasti tautia vastaan eikä tautia ole esiintynyt villieläimilläkään.

– Penikkataudin suhteen Suomi on turvasaareke pandoille, sanoo Salo.

Kiinassa tutkitaan myös muiden koirilla esiintyvien virustautien vaarallisuutta pandoille.