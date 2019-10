Silja Europan matkustajille ei tiedotettu kuolemantapauksista – "Sain tiedon uutisista"

Tallinnasta Helsinkiin sunnuntaina päivällä saapuneen Silja Europan matkustajille ei tiedotettu laivalla edellisenä yönä ilmenneistä kahdesta kuolemantapauksesta.

– Näin tänään päivällä uutisissa tiedon laivalla kuolleista, kertoi tamperelainen Keijo Vierelä Silja Europan tultua Helsingissä Jätkäsaaren satamaan kello 16.

Hänen mukaansa aluksella ei huomannut paluumatkan tunnelmasta mitenkään, että siellä oli tapahtunut juuri jotain poikkeavaa.

Viron-matkalta palannut Ryan Doughty sai tiedon laivalla kuolleista vasta Helsingin satamassa, kun STT kysyi häneltä kommenttia tapahtuneesta.

– Menin Silja Europalla myös Viron-suuntaan lauantaina illalla, eikä laivalla ole tiedotettu tapauksesta yöllä tai sunnuntaina paluumatkalla, niin ikään Tampereelta kotoisin oleva Doughty kertoi.

Doughty ei ollut havainnut mitään tavallisesta poikkeavaa Silja Europan meno- tai paluumatkalla.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoi STT:lle, että yhtiön aluksella tapahtuneesta kuolemantapauksesta ei yleensä tiedoteta muille matkustajille laivalla, jos se ei vaikuta muiden matkaan esimerkiksi laivavuoron myöhästymisenä.

Viron poliisi: Laivalta löytyi kaksi kuollutta nuorta aikuista, ei merkkejä väkivallasta

Viron poliisista kerrottiin aiemmin STT:lle, että Tallink Siljan Europa-laivalta löytyi aamulla kaksi kuollutta nuorta aikuista. Poliisin tiedottajan Barbara Lichtfeldtin mukaan tapaukset eivät liity toisiinsa. Alus oli aamulla Tallinnan satamassa.

Ensimmäinen ruumis, 25-vuotias nainen, löydettiin aamulla kello kolmelta. Toinen ruumis, 21-vuotias mies, löydettiin viiden aikaan. He löytyivät eri hyteistä. Molemmat ovat Viron poliisin mukaan Suomesta. Heidät on lähetetty ruumiinavaukseen. Lichtfeldt kertoo, että tulosten saamisessa kestää viikkoja.

Lichtfeldt ei vastannut kysymykseen siitä, epäilläänkö tapauksiin liittyvän rikosta. Hän sanoi, että tapauksissa ei ollut merkkejä väkivallasta.

Helsingin poliisista kerrotaan STT:lle, ettei Tallinnan poliisista ole toistaiseksi otettu yhteyttä. Suomessa tutkinta kuuluu Helsingin poliisille.

Tallink Silja: Eivät matkustaneet samassa seurueessa

Myös Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd vahvisti tiedon kahden ruumiin löytymisestä STT:lle.

– Olen saanut saman tiedon, Nöjd sanoo.

Nöjdin mukaan hänen tiedossaan ei ole, että tapaukset liittyisivät toisiinsa tai että nainen ja mies olisivat matkustaneet samassa seurueessa.

– Meidän tiedon mukaan on sattumaa, että on kaksi tällaista tapausta. Poliisi osaa kertoa tästä tarkemmin, en tiedä, millaisia tutkimuksia he tekevät.

Nöjdin mukaan poliisi ei ainakaan aamuyöllä laivalla tuonut ilmi, että kuolemiin liittyisi rikosepäilyjä.