Sillanpään kiertueen tuottaja: Huominen keikka Joensuussa järjestetään normaalisti, tuleva kirkkokiertue myös, jos kirkot suovat

Viihdetaiteilija Jari Sillanpään kiertueiden tuottaja Lilja Kainulainen kertoo, että Sillanpään huominen konsertti Joensuussa järjestetään normaalisti rikossyytteistä huolimatta.

– Ilman muuta. Konsertti on ollut loppuunmyyty ja liput ovat asiakkailla. Kiertue on ollut todella hyvä ja tämä on viimeinen konsertti, eikä meillä ole mitään syytä peruuttaa sitä, Kainulainen sanoo STT:lle.

Kainulainen tuottaa myös Sillanpään Herää jouluun -kiertueen, jonka konsertit järjestetään kirkoissa eri puolilla Suomea. Kainulainen sanoo soittavansa vielä kaikki kirkot läpi varmistaakseen konserttien järjestämisen.

– Soittelin juuri yhteen kirkkoon muissa asioissa, ja kerroin, että tällainen syyte on. Kirkosta vastattiin, että me emme ole tuomareita ja kirkkoon ovat tervetulleita myös kaikki, jotka ovat oikeasti rikollisia ja Jari Sillanpää on tervetullut.

Syytteessä ei ole kyse fyysisestä teosta

Sillanpäätä syytetään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä, selviää Helsingin käräjäoikeuden tiedoista. Syytteen julkisten tietojen mukaan epäillyn hyväksikäytön tekoaika on elokuussa 2017 ja laittoman materiaalin levittämisen syyskuussa 2017.

Syytteitä käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa helmikuun lopulla.

Sillanpään asianajaja Riitta Leppiniemi sanoo STT:lle, että Sillanpää kiistää molemmat syytteet. Hän ja jutun syyttäjä kertovat, että hyväksikäyttösyytteessä ei ole kyse fyysisestä teosta.