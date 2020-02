Sillanpään rikosepäily: Lapsi näki Sillanpään ja hierojan välistä intiimiä kanssakäymistä – oliko teko tahallinen vai vahinko?

Viihdetaiteilija Jari Sillanpäätä koskevassa hyväksikäyttöepäilyssä on kyse siitä, onko Sillanpää tahallaan altistanut alaikäisen lapsen näkemään seksuaalista kanssakäymistä.

Sillanpään asianajajan Riitta Leppiniemen mukaan Sillanpää oli kutsunut kotiinsa hierojan antamaan hierontaa. Tämä toi yllättäen mukanaan alaikäisen, tuohon aikaan hieman alle 13-vuotiaan lapsen.

Sillanpää hankki hierojan netistä eikä asianajaja Leppiniemen mukaan tuntenut häntä entuudestaan.

– Hieronta johti intiimiin kanssakäymiseen. Tämä nuori on kiistatta, riidattomasti nähnyt sitä ainakin lyhyen ajan, koska hän on ottanut siitä muutaman valokuvan, Leppiniemi sanoi toimittajille oikeusistunnon tauolla.

Leppiniemen mukaan keskeinen kysymys on, onko Sillanpää tahallaan altistanut nuoren näkemään kahden aikuisen välistä intiimiä kanssakäymistä vai onko tämän tapahtuman näkeminen ja kuvien ottaminen vahinko. Jos asia on vahinko, se ei ole rangaistava teko. Puolustuksen mukaan asia oli vahinko.

Leppiniemen mukaan syyttäjä myös katsoo, että joko hieroja tai Sillanpää olisi pyytänyt nuorta kuvaamaan tapahtumia.

– Täysin riidatonta on se, että tällä nuorella ja Sillanpäällä ei ole yhteistä kieltäkään, Leppiniemi sanoi.

Leppiniemen mukaan myöhemmin selvisi, että poliisi epäilee hierojaa lapsiin kohdistuvista lainvastaisista teoista. Mutta hieroja on nyt kuollut, eikä näitä asioita pystytä enää käsittelemään ja selvittämään.

Syyttäjä vaatii Sillanpäälle Leppiniemen mukaan ehdollista vankeutta.

Sillanpäätä syytetään käräjillä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä. Jälkimmäinen epäily ei liity kyseiseen asianomistajaan.

Sillanpää vakuutti keskiviikkona aamulla olevansa syytön epäiltyihin rikoksiin.

– Minusta mitään rikosta ei ole tapahtunut, hän sanoi molemmista syytteistä toimittajille.

Aamupäivällä Helsingin käräjäoikeudessa on kuultu hyväksikäyttöepäilyn asianomistajaa eli epäillyn rikoksen uhria. Iltapäivällä on tarkoitus kuulla Sillanpäätä itseään asiassa. Juttua käsitellään suljetuin ovin eli ilman yleisöä.

Sillanpää saapui hymyillen käräjille

Sillanpää saapui aamulla hymyillen häntä koskevan seksuaalirikosjutun käsittelyyn käräjäoikeuteen. Huolettoman oloisen ulkokuoren alta tihkui kuitenkin selvää jännittyneisyyttä.

Sillanpää myönsikin olevansa tilanteesta järkyttynyt.

– Tämä aika on ollut niin rankkaa. On ollut vuoristorataa. Olen ollut tosi maassa, ja sitten taas näkee sen valon, Sillanpää sanoi toimittajille ennen seksuaalirikosoikeudenkäynnin alkua.

Hän kertoi olevansa kuitenkin helpottunut, että asia tulee vihdoin käsiteltyä.

Sillanpää sanoi olleensa hämmästynyt kuultuaan aikoinaan saamistaan syytteistä.

– Olin todella yllättynyt. Tuli vähän niin kuin puun takaa.

Syytteen julkisten tietojen mukaan epäillyn hyväksikäytön tekoaika on elokuussa 2017 ja laittoman materiaalin levittämisen syyskuussa 2017. Sekä syyttäjä että Sillanpään asianajaja Leppiniemi ovat kertoneet STT:lle aiemmin, että hyväksikäyttösyytteessä ei ole kyse fyysisestä teosta.

Sillanpää myönsi loppukesästä 2018 Facebookissa, että poliisi oli kuulustellut häntä, koska hänen kotoaan takavarikoiduilta laitteilta oli poliisin mukaan löytynyt viitteitä laittomasta materiaalista.

Sillanpään mukaan hänen tietokoneeltaan oli saatu palautettua kuvia ja video, joita hän on kiistänyt koskaan nähneensä. Tuolloin Sillanpää sanoi, että kuka tahansa hänen juhliinsa osallistuneista olisi voinut käyttää hänen tietokonettaan.

– En ole pitänyt hallussani lasta loukkaavaa kuvamateriaalia, hän kirjoitti aikoinaan.

Syytteistä voi seurata vähintään ehdollista vankeutta

Jos syytteet menevät käräjillä läpi, Sillanpäätä uhkaa vähintään ehdollinen vankeustuomio. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä rangaistus on vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kuusi vuotta. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on koskettelu tai muu seksuaalinen teko, joka kohdistuu alle 16-vuotiaaseen lapseen ja joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. Rangaistavaa on myös se, jos saa lapsen ryhtymään seksuaaliseen tekoon.

Seksuaalinen teko voi koskettamisen lisäksi olla seksuaalisten viestien tai kuvien lähettämistä, houkuttelua tai esimerkiksi pornon tai masturboinnin näyttämistä lapselle. Myös yhdyntä alle 16-vuotiaaseen voidaan tuomita perusmuotoisena hyväksikäyttönä, jos teko ei ole kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisenä pidetään sitä, jos ihminen valmistaa, kauppaa tai muuten tarjoaa saataville kuvia tai kuvatallenteita, joissa esitetään lasta, väkivaltaa tai eläimeen sekaantumista sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla.

Sillanpää huumeista: En tarvitse niitä

Sillanpää on ollut aiemmin esillä rikosasioissa huumeiden käytön ja siihen liittyvien muutaman tuomion vuoksi. Hänen mukaansa ongelmia huumeiden kanssa ei tällä hetkellä ole.

– Niin kuin sanoin aikoinaan suorassa lähetyksessä Enbuskessa, en tarvitse niitä nyt. Ja siitä on nyt yli kaksi vuotta. Sillä mennään edelleen, taiteilija sanoi.

Sillanpää myönsi, että nyt käsittelyssä oleva seksuaalirikosasia sekä aiemmat huumejutut ovat vaikuttaneet myös hänen konsertteihinsa.

– Minun kokemuksellani todella rajusti, hän vastasi kysymykseen keikkailusta ja konserttien peruuntumisista.

Rikosprosessista huolimatta Sillanpään keikkailu jatkuu. Kevään mittaan Sillanpää nähdään Kulku ihmisen -konserteissa eri puolilla Suomea.