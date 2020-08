Silminnäkijän video kertoo rajusta törmäyksestä: vene lensi ilmaan, yksi kuoli ja toinen loukkaantui

Hangon raju veneonnettomuus tallettui silminnäkijän videolla lauantaina. Video osoittaa kuinka toinen veneistä lensi törmäyksen voimasta ilmaan.

Kilpavene ja huvivene törmäsivät Hangossa toisiinsa tänään hieman puolenpäivän jälkeen. Molemmat loukkaantuneet olivat huviveneessä törmäyksen tapahtuessa. Kilpaveneessä oli kyydissä yksi ihminen ja huviveneessä neljä ihmistä.

– Onnettomuudessa mukana ollut huvivene on avonainen, kohtuullisen iso rib-vene, jonka pinnassa näkyy isoja jälkiä ja murtumia. Vene ei mennyt mitenkään kappaleiksi ja se kelluu vielä, Suomenlahden merivartioston yleisjohtaja Tommi Salopelto kertoo STT:lle.

Sekä poliisi että Onnettomuustutkintakeskus tutkivat tapausta. Poliisi ei vielä kerro, millä rikosnimikkeillä tapausta tutkitaan.

Onnettomuus tapahtui Poker Run -veneilytapahtuman yhteydessä. Tapahtuma on järjestäjä Petri Järvisen mukaan keskeytetty onnettomuuden takia, ja kaikki veneet ovat palanneet Hangon itäsatamaan.

– Tapahtuma on veneiden reittiajo, jonka alussa on hyvin valvottu tila, jossa yksi vene kerrallaan ajaa nopeusajoja. Nyt emme tarkalleen tiedä, miksi tämä yksi vene on törmännyt toiseen veneeseen. Emme tiedä, onko siellä kenties jokin vene ollut ylittämässä väylää vai mitä siellä on tapahtunut, Järvinen sanoo.