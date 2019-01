Silmukka kiristyy Jyväskylän Köhniöllä: Nyt loppuu kaahaus!

Köhniön ja Kypärämäen asukkaiden aktivoituminen kaahaamisen saamiseksi kuriin alueella on tuottanut tulosta. Poliisi on saanut autojen tuntomerkkejä useilta havaintoja tehneiltä, jäljittänyt niiden perusteella asiaan mahdollisesti liittyviä autoilijoita ja suorittanut kuulemisia.

Tutkintatoimia on havaintojen avulla kohdistettu muun muassa tummaan BMW-merkkiseen henkilöautoon. Tutkinnassa on ilmennyt myös, ettei asialla ole vain yksi auto tai autoilija, vaan alueella käy ”driftaamassa” eli autonsa perää luisuttaen ajamassa useampiakin autoilijoita.

Asukkaat ovat olleet huolissaan tilanteesta, sillä myös ajonopeudet ovat nousseet suuriksi. Viimeinen pisara oli, kun viikko sitten postilaatikkorivistöt Köhniönkadulla ja Saihokadulla ajettiin kumoon. Alueella asuu paljon lapsiperheitä. Poliisi jatkaa tapausten tutkintaa ja on lisännyt näkyvää partiointia alueella.

9- ja 11-vuotiaiden lasten isä Marko Puhakka toivoo, että tilanne alueella rauhoittuisi. Ilmiö ei ole uusi, mutta aiempina talvina ilmoitukset hätäkeskukseen eivät ole johtaneet puuttumiseen.

– Hätäkeskuksesta annettiin ymmärtää, että mitä tällaisesta tänne soittelette. Tänä talvena suhtautuminen on ollut päinvastainen ja on kehotettu ottamaan heti yhteyttä ja myös poliisi on reagoinut voimakkaasti ja ottanut asian vakavasti, Puhakka kiittelee.

Puhakka uskoo, että alueen asukkaiden yhteinen aktivoituminen asiassa on vaikuttanut tilanteeseen – yhdessä on sovittu, että tapauksista ilmoitetaan eteenpäin.

– Ehkä kokonaiskuva tilanteesta on tarkentunut, kun kyse ei ole vain yhden ihmisen ”valituksesta”, Puhakka miettii.

Tapausta tutkitaan poliisin niin sanotussa esikäsittelyryhmässä. Ryhmän kautta kulkevat kaikki Jyväskylän seudun rikostapaukset jääden joko ryhmän tutkittaviksi tai päätyen eteenpäin eri asioihin erikoistuneille ryhmille. Vuosittain juttujen määrä on noin 10 000. Ryhmään kuuluu tutkinnanjohtaja, 12 tutkijaa ja kaksi tutkintasihteeriä.

Esikäsittelyryhmien toiminta sai hiljattain negatiivista julkisuutta, kun esiin nostettiin Itä-Uudenmaan poliisin ohje, jonka mukaan ”tutkinnanjohtajien vastuulla on, että jutut jäävät pääsääntöisesti esikäsittelyyn”. Julkisessa keskustelussa puhuttiin juttujen ”tappamisesta” siten, että ohje tarkoittaisi sitä, ettei rikosilmoituksia tutkittaisi lainkaan.

Jyväskylän esikäsittelyryhmän tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Kimmo Halme sekä Keski-Suomen tutkintayksikön esimies, rikos­ylikomisario Olavi Saunamäki vakuuttavat, että ainakin Jyväskylässä myös esikäsittelyryhmän ensisijainen tavoite on saada kaikki poliisille ilmoitetut jutut tutkittua.

– Käymme kaikki jutut läpi, teemme tarvittavat lisäselvitykset ja luonnollisesti myös tutkimme rikoksia. Osa asioista ratkaistaan rangaistusmääräyksellä eli sakolla tai ne etenevät meillä tehdyn tutkinnan jälkeen syyteharkintaan syyttäjälle.

– Pidempiaikaista tutkintaa vaativat jutut menevät muille ryhmille tai jos lisätietoja ei ole rikoksen selvittämiseksi saatavilla, päätämme tutkinnan keskeyttämisestä. Mikäli uutta tietoa ilmenee, tutkintaa jatketaan. Osassa ilmoituksista todetaan myös, ettei kyse ole rikosasiasta, joihin poliisilla ei ole edes toimivaltaa, Halme luonnehtii.

Esikäsittely mahdollistaa entistä paremmin myös rikosten sarjoittamisen eli tunnistamisen saman tekijän tekemiksi esimerkiksi tapaus­ten samankaltaisuuden perusteella.

– Keskeistä on saada resurssit kohdennettua tehokkaasti, varmistaa laadukas esitutkinta ja se, että pystytään puuttumaan myös massarikoksiin, Saunamäki korostaa.