"Sinä kuolet" – Jyväskyläläisen Sirkka-Liisan, 64, syöpähoidot lopetettiin vastoin hänen tahtoaan

”Tohtori kumartui korvaani ja sähisi, että sinä kuolet. Hän perui kaikki laboratorio-, lääkäri- ja hoitoaikani päiväsairaalasta kysymättä minulta mitään. Kysyin, kuka minua nyt hoitaa. Minne voin soittaa, jos tulee hätä. En saanut vastausta.”

Näin jyväskyläläinen Sirkka-Liisa Seppänen kirjoitti muistiin kokemuksia hoitojaksostaan sädesairaalassa Jyväskylässä keväällä 2018. Vain päivää aiemmin haimasyöpää sairastava Seppänen oli sopinut hoitavan lääkärinsä kanssa päiväsairaalassa, että hoitoja jatketaan. Nyt kierrolla ollut tuntematon lääkäri kertoi, ettei se kannata ja perui kaikki hoidot. Kun Seppänen muistutti oikeudestaan hoitotahtoon, lääkäri oli vastannut, että sen tekeminen olisi turhaa, koska lääkärit voivat määrätä Seppäselle elvytyskiellon.

Keski-Suomen keskussairaalasta todettiin, ettei sairaala voi kommentoida yksittäisen potilaan hoitoa koskevia asioita.

Seppänen ja hänen puolisonsa Eero Huovinen, 62, tiesivät Seppäsen syövän pahanlaatuiseksi. Se tulisi johtamaan kuolemaan. He halusivat kuitenkin kääntää kaikki kortit, sillä hoidot olivat tepsineet: ne olivat saaneet syövän merkkiainepitoisuudet veressä pienenemään.

Voiko lääkäri päättää syöpähoidon lopettamisesta potilaan tahdon vastaisesti? Mitä hyötyä hoitotahdosta tällöin on?

Päätöksen hoitojen lopettamisesta tekee aina lääkäri lääketieteellisin perustein, toteaa ryhmäpäällikkö ja lakimies Kirsi Liukkonen sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastosta Valvirasta. Liukkosen mukaan potilaslainsäädännön mukaan potilasta tulee hoitaa yhteisymmärryksessä tämä kanssa, mutta hoidosta päättää aina lääkäri.

Hoitotahto-käsitettä lainsäädäntö ei Liukkosen mukaan tunne. Hoitotahdolla voidaan ilmentää potilaan tahtoa ja toiveita hänen hoidostaan sekä kieltäytyä hoitotoimenpiteistä, mutta lääkäriä ei voida velvoittaa hoitamaan potilasta siten, mikä ei ole lääketieteellisesti tämän edun mukaista.

– Potilas ei voi vaatia mitä tahansa hoitoa, vaan lääkärin tulee tehdä hoitopäätökset lääketieteellisin perustein ja soveltaa potilaan hoidossa yleisesti hyväksyttyjä sekä perusteltuja menettelytapoja. Mikäli tautia ei voida parantaa, lääkärin tehtävä on potilaan kärsimysten lievittäminen, Liukkonen sanoo.

Hoitojen lopettaminen voi yleislääketieteen erikoislääkäri Anu Joen mukaan johtua siitä, ettei tarjolla ole enää mitään tautia pysäyttävää tai hidastavaa hoitoa. Mahdolliset hoidot voivat olla myös liian raskaita potilaalle tämän terveydentilan vuoksi.

Joki työskentelee Jyväskylän terveyskeskussairaalassa ja syöpätautien klinikan palliatiivisella poliklinikalla. Hän suorittaa palliatiivisen hoidon erityispätevyyskoulutusta.

– Osa sytostaatti- eli solumyrkkyhoidoista altistaa vakaville tulehduksille tai verenvuoto-ongelmille. Tällöin annettu hoito saattaa jopa lyhentää potilaan elinikää sen sijaan, että toisi lisäaikaa, Joki sanoo.

Lääkäri voi tehdä potilaalle myös elvyttämättäjättämis- eli DNR-päätöksen, jolloin potilasta ei yritetä elvyttää, jos hän menee elottomaksi. Päätös perustuu Joen mukaan siihen, että potilaan perussairaudet ovat niin vaikeita, ettei hänen tilansa todennäköisesti palautuisi elvyttämisen jälkeen.

– Päätöksestä tulee aina keskustella potilaan kanssa, mutta potilas tai hänen omaisensa eivät voi edellyttää asiallisesti tehdyn päätöksen kumoamista, Joki sanoo.

Hätääntynyt vaimo soitti Huoviselle sairaalasta kuultuaan hoitojen lopettamisesta. Puhelu nosti palan kurkkuun.

– Hoitava lääkäri oli juuri sanonut, että jos kyseessä olisi hänen omaisensa, yritettäisiin vielä näitä hoitoja. Nyt suunta muuttui yhtäkkiä selittämättä täysin. Me itkimme, nauroimme ja pohdimme, että mitä nyt, Huovinen kertaa.

Omaiselle jo rakkaan sairastuminen kuolemaan johtavaan sairauteen on raskasta. Huovinen kertoo käsitelleensä asiaa yhdessä vaimonsa kanssa sekä psykologilla. Omaa elämää oli kuitenkin yritettävä elää toisen hoitojen aikanakin.

– Tauti ei kosketa vain potilasta, vaan koko hänen lähipiiriään. Omaisen olo on aivan erilainen, jos viesti potilaalta on, että hän saa hyvää hoitoa. Mutta jos hoitosuunnitelmiin tulee yhtäkkiä täyskäännös ja kuolemantuomioita tullaan kuiskuttelemaan korvaan yllättäen, on läheistenkin mahdotonta sopeutua tai elää arkea, Huovinen sanoo.

Liukkosen mukaan Valviraan tehdyissä kanteluissa näkyy varsin usein lääkärin ja potilaan tai omaisten välisen kommunikoinnin epäonnistuminen. Sama näkemys on Suomen Syöpäyhdistyksessä, kertoo terveysosaston johtaja Juha Heino.

– On hyvin tärkeää, että potilaskertomukseen tehdyissä kirjauksissa avataan, miksi potilaan tai omaisten toiveisiin ei olla pystytty vastaamaan. Lääkärin tulee kirjoittaa auki käymänsä pohdinta ja perustella hoitoratkaisunsa. Tähän olemme ratkaisuissamme usein kiinnittäneet huomiota, Kirsi Liukkonen Valvirasta kertoo.

Heinon mukaan lääkäri saattaa olla vakaastikin sitä mieltä, että on käynyt asiat perusteellisesti läpi potilaan ja omaisten kanssa, mutta terveydenhuollon ammattilainen ei kuitenkaan voi mennä sen taakse, jos asiakkaat eivät koe saaneensa riittävästi tietoa.

– Kun 12 vuoden erikoitumiskoulutuksen käynyt lääkäri ja maallikko keskustelevat, voi osapuolilla olla hyvin erilaiset näkemykset siitä, mitä on sanottu. On ammattilaisen tehtävä varmistaa, että potilas ja hänen omaisensa ymmärtävät, mistä lääkäri puhuu, Heino korostaa.

Seuraavana päivänä siitä, kun ennalta tuntematon lääkäri oli perunut Sirkka-Liisa Seppäsen hoidot, Seppänen tapasi tutun, häntä jo aiemmin hoitaneen lääkärin. Selvisi, ettei tuttu lääkäri ollut tiennyt, että toinen lääkäri oli peruuttanut Seppäsen hoidot. Hoitoja jatkettiin ja potilaan vointi koheni.

Syyskuussa 2018 Sirkka-Liisa Seppäsen elimistö antoi periksi leikkauksen jälkeen. Hän menehtyi 64-vuotiaana.

Hoitojen lopettaminen puheeksi liian myöhään

Syöpähoitojen lopettamisesta ja saattohoitoon siirtymisestä keskusteleminen potilaan kanssa aloitetaan terveydenhuollon asiantuntijoiden mukaan liian myöhään.

Hoitojen jatkaminen on hoitavalle lääkärille usein helpompaa kuin käydä perinpohjainen keskustelu tautia jarruttavan hoidon lopettamisesta, arvioi yleislääketieteen erikoislääkäri Anu Joki syöpätautien klinikan palliatiiviselta poliklinikalta Jyväskylästä. Terveysosaston johtaja Juha Heino Suomen Syöpäyhdistyksestä puolestaan on havainnut, että hoitavalle lääkärille on usein vaikeaa käydä potilaan kanssa ymmärrettävästi keskustelu siitä, että syöpähoidoista täytyy luopua.

Haimasyöpään menehtyneen Sirkka-Liisa Seppäsen ja hänen puolisonsa Eero Huovisen kanssa perusteellinen keskustelu palliatiiviseen hoitoon siirtymisestä käytiin vasta pari kuukautta sen jälkeen, kun vieras lääkäri oli yllättäen ilmoittanut peruvansa Seppäsen hoidot. Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan kuolemaan johtavan sairauden oireiden hoitoa ja potilaan olon helpottamista. Silloin sairautta ei enää yritetä parantaa tai sen etenemistä hidastaa.

– Potilas ja hänen omaisensa, jotka jäävät tänne kuoleman jälkeen, eivät ehdi valmistautumaan tulevaan kuolemaan. Se pidentää omaisten toipumista ja heikentää potilaan elämän loppuvaiheen hoitoa, toteaa Joki.

Heino on Joen kanssa samaa mieltä. Usein läheisten hätä johtuu siitä, että suunnitelma B sen varalle, että hoidot eivät tepsikään, on otettu puheeksi liian myöhään.

– Potilaalle tulisi tehdä suunnitelma B hyvin varhaisessa vaiheessa siltä varalta, että parantumiseen tähtäävä suunnitelma A ei toteudukaan. Siis miten toimitaan, jos tautia ei pystytäkään parantamaan. Mitä aiemmin mahdollisuudesta puhutaan potilaan ja tämän omaisten kanssa, sitä helpompaa hyväksyminen tarvittaessa on, Heino sanoo.

Hoitojen lopettamisesta tai elvytyskiellosta joudutaan Joen näkemyksen mukaan harvoin erimielisyyksiin potilaan tai tämän omaisten ja hoitohenkilökunnan kesken. Mahdolliset ristiriidat voivat Joen mukaan johtua siitä, ettei potilas ole saanut riittävästi tietoa sairautensa kulusta. Tällöin hänellä voi olla epärealistista odotuksia taudista selviytymisestä tai hoitojen tehosta.

– Asiat pyritään keskustelemaan perinpohjaisesti, saamaan potilas ymmärtämään sairautensa tila. Päätöksiä ei tehdä kevyin perustein vaan aina potilaan etua ajatellen, Joki sanoo.