Sinikettu tepastelee vapaana Jyväskylässä – toimi näin jos näet karkulaisen

Jyväskylässä on viime päivinä tehty useita havaintoja siniketusta, joka on viipottanut ympäri Jyväskylää.

Eilen kettu nähtiin Myllyjärvellä ja Keljossa. Tänään se puolestaan nautiskeli auringosta Jyväsjärven jäällä Tourujoen sulan lähellä.

Ketusta kaivataan nyt näköhavaintoja, jotta se saataisiin kiinni turvallisesti.

Jyväskylän kaupungin valvontaeläinlääkäri Mikko Kananen on antanut SEY:n eläinsuojeluneuvoja Vesa Virtaselle ja Karajan löytöeläinkodin yrittäjä Katri Raatikaiselle luvan työskennellä ketun kiinniottamiseksi.

Sinikettuhavainnoista pyydetäänkin ilmoittamaan joko Virtaselle (puh. 0469 325 937) tai Raatikaiselle (puh. 040 753 1917).

Havaintojen avulla on tarkoitus saada sinikettu pysymään mahdollisimman pienellä alueella, josta se voidaan loukuttaa ruuan avulla.

Kettua ei saa lähestyä tai ajaa takaa. Eläin ei ole vaarallinen ihmisille tai lemmikeille, joten sitä ei ole syytä pelätä.

Karkulaiselle on varattu jatkohoitopaikka Nordic Wildlife Care -hoitolassa.

Siitä ei ole tietoa, mistä kettu on päässyt livahtamaan karkuun. Kyseessä on Suomen turkistilojen yleisin kettulaji, joten todennäköisesti se on karannut joltakin turkistilalta. Sinikettu on luonnossa vapaana esiintyvän naalin siniharmaa värimuunnos, jota ei esiinny Suomessa luonnonvaraisena.

Oletko napannut siniketusta kuvan? Lähetä se osoitteeseen verkkotoimitus@keskisuomalainen.fi