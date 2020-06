Sinilevä lisääntyy juhannusviikolla lämpimän sään takia – Keski-Suomessa järvien pintalämpötila jopa 24 astetta

Sinilevää on havaittu lisääntyvässä määrin juhannusviikolla, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke) tiedotteessaan. Lisäksi vedessä esiintyy edelleen runsaasti havupuiden kellertävää siitepölyä, joka voi muistuttaa erehdyttävästi sinilevää.

Juhannusviikon lämpimän sään jatkuessa sinilevien pintaesiintymät voivat Syken mukaan runsastua entisestään.

Lämmin kesäkuu on aikaistanut sinileväesiintymiä paikallisesti sisävesillä. Syken erikoistutkija Kristiina Vuorio kertoo tiedotteessa, että suurimmassa osassa maata sinilevätilanne kuitenkin on ajankohdalle tyypillinen.

Lämpenevät vesistöt lisäävät sinileväesiintymiä

Syke kertoo, että järvillä sinilevää on havaittu valtakunnallisesti 27:llä leväseurannan havaintopaikalla. Sisävesillä on sinilevää edellisviikkoa enemmän, mutta vain yhdellä havaintopaikalla sitä on esiintynyt runsaasti.

Järvien pintavesi on lämpimien säiden takia poikkeuksellisen lämmintä. Nousua on pitkäaikaiseen keskiarvoon 3–6 astetta. Etelä- ja Keski-Suomessa veden pintalämpötila on monissa järvissä 18–24 astetta. Lapissa pintaveden lämpötilat jäävät alle 20 asteen.

Merialueilla alkukesän sinilevätilanne on ajankohdalle tyypillinen. Suomenlahden ja Saaristomeren rannikolla on havaittu myös yksittäisiä runsaita esiintymiä, mutta muuten sinilevää on havaittu vain hieman.

Tutkija Heidi Hällfors kertoo tiedotteessa, että sinilevää esiintyy runsaimmillaan Itämerellä yleensä vasta juhannuksen jälkeen heinä- ja elokuussa. Suomea ympäröivillä merialueilla veden lämpötila vaihtelee nyt 9 ja 20 asteen välillä.

Sinileväesiintymistä kerätään tietoa

Sinilevä saattaa muistuttaa veteen päätynyttä männyn siitepölyä. Sinilevästä muodostuneet lautat hajoavat hippusiksi kepillä koskettaessa, eivätkä takerru keppiin. Siitepölyä esiintyy yleensä veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä.

Sinilevän havaintopaikkoja voi ilmoittaa Syken ylläpitämässä Järvi-meriwikissä. Ilmoitetut havainnot tukevat valtakunnallista levätilanteen arviointia. Tiedotteen mukaan myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.