Sinilevä on lisääntynyt sekä merialueilla että järvillä

Sinilevän määrä on kasvanut viime viikosta Suomen merialueilla, ja levää on runsaasti veteen sekoittuneena, ilmenee Suomen ympäristökeskuksen leväkatsauksesta. Myös järvillä sinilevää on havaittu enemmän kuin viime viikolla, mutta edelleen vähemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan kesästä.

Suomen rannikolta sinilevähavaintoja on ilmoitettu Järvi-meriwiki-verkkosivulle Suomenlahdelta, Saaristomereltä ja Selkämereltä. Kansalaishavaintoja sinilevästä on ilmoitettu myös Vaasan seudulta.

Järvillä sinilevää on havaittu 33 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla.