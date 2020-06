Sinileväkesä saattaa olla viime vuotta helpompi

Laajojen sinileväkukintojen riski Suomen merialueilla on viime kesää pienempi, kertoo Suomen ympäristökeskus. Ympäristökeskuksen ennusteen mukaan laaja sinileväriski on kohtalainen Itämeren pääaltaan pohjoisosassa, pääosassa Saaristomerta ja Selkämeren eteläosassa. Sen sijaan Perämerellä ja itäisellä Suomenlahdella riski on vähäinen.

Kesän sää kuitenkin määrittää sinileväkukinnan lopullisen laajuuden ja voimakkuuden. Ympäristökeskuksen arvio on määritetty keskimääräisten kesäsäiden mukaan. Jatkuva korkeapaine ja lämmin kesäsää voivat edesauttaa sinilevän kukkimista.

Viime kesänä sinilevän määrä kasvoi Suomen merialueilla heinäkuun puolivälin jälkeen. Määrä ei noussut kuitenkaan poikkeuksellisen suureksi.

Itämeren levien kukinta alkaa yleensä aikaisintaan juhannuksen jälkeen. Huippunsa se saavuttaa heinäkuussa ja elokuun alussa. Itämeren sinilevät viihtyvät ja kasvavat runsaassa valossa sekä lämpimässä vedessä, joten ensimmäisiä levälauttoja voidaan havaita jo muutaman aurinkoisen viikon jälkeen.

Ympäristökeskus muistuttaa, että sinilevän määrä voi vaihdella runsaasti pienelläkin alueella. Tuuli ja virtausolot vaikuttavat levän kasaantumiseen saaristossa ja rannikolla.

Itämerellä esiintyvät sinilevät voivat muodostaa erilaisia ihoa ärsyttäviä aineita ja myrkkyjä, minkä vuoksi niitä on hyvä varoa.