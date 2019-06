Sinileväkukintojen riski on kesällä Suomen merialueilla huomattava – sää ratkaisee lopullisen levätilanteen

Voimakkaiden ja laajojen sinileväkukintojen riski Suomen merialueilla on viime vuosien tasoa, kertoo Suomen ympäristökeskus.

Sinilevälauttojen muodostumisriski on huomattava Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaan pohjoisosassa. Riski on kohtalainen Saaristomerellä ja kaakkoisella Selkämerellä. Muualla Selkämerellä ja Perämerellä riski on vähäinen.

Kesän sääolot ratkaisevat lopullisen levätilanteen. Sinilevä viihtyy lämpimässä vedessä ja tarvitsee kasvuunsa runsaasti valoa. Sinilevien kasvu on hidasta, joten runsas leväkukinta vaatii parin viikon suotuisia olosuhteita.