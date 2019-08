Sinilevän määrä järvissä ja meressä on vähentynyt viileän sään ja navakan tuulen ansiosta

Viileä ja epävakaa sää on hillinnyt sinileväkukintoja sekä järvillä että merialueilla, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) valtakunnallisesta leväkatsauksesta. Levähavaintojen määrä on vähentynyt viime viikosta.

Järvillä sinilevää on havaittu 43 valtakunnallisella havaintopaikalla. Sinilevää on havaittu enimmäkseen veteen sekoittuneena. Vain yhdeksällä havaintopaikalla levän määrä on runsasta.

Merillä sinilevää on vähentänyt myös navakka tuuli. Levää on vielä paikoitellen pintakukintoina Saaristomerellä, Suomenlahdella, pohjoisella Itämerellä ja Selkämerellä.