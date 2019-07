Sinilevien määrä on runsastunut viime viikosta – lämpenevä Itämeri ruokkii kukintaa

Sinilevän määrä on kasvanut viime viikosta, selviää Suomen ympäristökeskuksen (Syke) julkaisemasta valtakunnallisesta leväkatsauksesta. Runsainta kukintaa on havaittu Suomen eteläisillä ja lounaisilla merialueilla.

Syken ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyössä laatiman ennusteen perusteella avomeren sinilevämassat kulkeutuvat lähipäivinä lounaaseen ja länteen päin.

Sinilevän määrä on kasvanut myös sisävesillä. Ajankohtaan nähden sinilevien määrä on järvillä keskimääräistä runsaampaa. Erittäin runsas pintakukinta on havaittu kahdella järvellä Etelä- ja Kaakkois-Suomessa.

Levä kukoistaa lämpenevissä vesissä

Meriveden pintalämpötilat ovat ilmatieteen laitoksen mukaan kahdenkymmenen asteen molemmin puolin kaikilla Suomen merialueilla. Lämpimän ja tuulettoman sään jatkuessa veteen sekoittunut sinilevä kohoaa helposti pintaan, jolloin pintakukinnot todennäköisesti lisääntyvät.

Itämeri on Syken mukaan lämmennyt vuoden 1990 jälkeen keskimäärin lähes kaksi astetta. Suomen merialueet ovat lämmenneet sitäkin enemmän.

Itämeren suojelukomissio Helcomin mukaan Itämeren pintalämpötilan vuosikeskiarvo kohosi viime vuonna ennätystasolle. Mittaushistorian korkeimpaan lukemaan, 27 asteeseen, lämpötila kohosi avoimella Itämerellä vuosi sitten 25. heinäkuuta 2018.

Sinilevä näyttää siitepölyltä tai hernekeitolta

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä siitepölyä muistuttavilta vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Runsaampana esiintyessään sinilevä voi muodostaa maalia tai hernekeittoa muistuttavan leväpuuron, joka voi rannalle ajautuessaan muuttua räikeän turkoosiksi.

Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen, eikä jää roikkumaan tikun nokkaan. Vesilasissa sinilevät nousevat vihertävinä hippusina pintaan noin tunnin kuluessa.

Syke muistuttaa, että sinilevää sisältävään veteen on aina syytä suhtautua varoen. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin.