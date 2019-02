Siniset haluaa tuhat uutta poliisia ja Ilmavoimille sata hävittäjää

Sininen tulevaisuus haluaa Suomeen tuhat uutta poliisia ja lisää henkilöstöä myös hätäkeskuksiin, pelastustoimeen ja rajavartiostoon.

Puolue linjaa perjantaina julkistetussa vaaliohjelmassaan, että väkivalta- ja seksuaalirikosten tuomioita on kovennettava ja niin sanottu nettisaalistaminen on saatava kuriin.

Puolue haluaa myös lisää rahaa maanpuolustukseen. Ilmavoimille siniset haluaa sata hävittäjää. Kutsunnat on ulotettava koskemaan kaikkia, ja reserviläisille on saatava lisää kertausharjoituksia. Lisäksi Suomen pitäisi irtautua maamiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta.

– Turvallisuus laajasti ymmärrettynä – yhteen sanaan tiivistettynä kansanturvallisuus – on meille politiikan tärkein tavoite, sinisten puheenjohtaja Sampo Terho summasi puoleen vaaliohjelman julkistamistilaisuudessa.

Massiivinen lisäinvestointi

Terho myöntää, että sadan uuden hävittäjän hankkiminen olisi huomattava taloudellinen ponnistus, mutta korostaa, että kyseessä on puolueen pitkän aikavälin tavoite.

Suomelle hankittavaksi suunniteltujen 64 hävittäjän hankintahinta-arvio on 7–10 miljardia euroa, joten määrän nostaminen sataan voisi nostaa kokonaiskustannuksen jopa yli 15 miljardiin.

– Siniset ovat sitoutuneet siihen, että Hornetit korvataan täysimääräisesti eli 64 uudella monitoimihävittäjällä, mutta haluaisimme neuvotella myös option siinä samalla seuraavista 36:sta, jotka voidaan hankkia myöhemmin esimerkiksi 2030-luvulla, Terho sanoi sinisten tiedotustilaisuudessa.

– Sadalla modernilla monitoimihävittäjällä Suomi pystyy puolustamaan kattavasti koko maata. Tämä on siis Ilmavoimien kenraalien arvio.

Pakkoruotsi kalvaa edelleen

Siniset painottavat vaaliohjelmassaan myös muun muassa reilua sosiaaliturvaa, hallittua maahanmuuttoa, pienyrittäjyyden arvostamista ja autoilijan etua.

Työn verotusta on puolueen mukaan kevennettävä ja ulkomaisen työvoiman tarveharkinta säilytettävä. Uudelleenkoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen määrät on tuplattava ja ruotsin kielestä on tehtävä vapaaehtoista kaikilla kouluasteilla.

Siniset haluavat myös poistaa autoveron ja uusia autojen romutuspalkkion. Peltipoliisit on puolueen mukaan poistettava harvaanasutuilta alueilta ja siirrettävä koulujen lähistölle.

– Peltipoliisien paikka ei ole keskellä peltoa vaan se on siellä missä pienet lapset kulkevat koulutiellä, varapuheenjohtaja Tiina Ahva sanoi.

Kynnyskysymyksenä vastuullinen talouspolitiikka

Siniset rahoittaisivat tavoitteitaan muun muassa muoviveron kaltaisilla haittaveroilla ja yritystuista karsimalla.

Terho ei sulje mitään puolueita pois mahdollisesta hallituskumppanuudesta ensi vaalikaudella, mutta pitää epätodennäköisenä, että siniset voisivat päästä sopuun hallitusohjelmasta vasemmistopuolueiden kanssa.

– Me odotamme samanlaista vastuullista talouspolitiikkaa kuin tällä vaalikaudella on tehty, Terho sanoi.