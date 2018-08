Siniset julkaisi hieman perussuomalaisia lievemmän maahanmuutto-ohjelmansa

Sininen tulevaisuus pyrkii haalimaan ensi kevään eduskuntavaaleissa ääniä maahanmuuttolinjalla, jota puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kuvailee ilmaisulla "realismia ilman rasismia".

Hallituspuolue siniset julkisti keskiviikkona eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa Hämeenlinnassa maahanmuutto- ja kotouttamisohjelmansa, joka näyttäytyy tietynlaisena kevytversiona perussuomalaisten maahanmuuttopolitiikasta. Sinisten mukaan maahanmuuton tulee olla Suomen taloudellisen kantokyvyn huomioivaa ja turvallisuuden kannalta järkevää.

Elon mukaan ero perussuomalaisiin näkyy jo otsikkotasolla.

– Puhutaan myös kotouttamisohjelmasta. Kerrotaan konkreettisia keinoja siihen, että ne ihmiset, jotka tänne laillisesti jäävät ja haluavat Suomessa elää ja täällä perhettä kasvattaa, saadaan mahdollisimman hyvin osaksi tätä yhteiskuntaa, Elo sanoi STT:lle.

– Jokaisella, joka tänne laillisesti jää, on mahdollisuus suomalaiseksi tulla. Perussuomalaisilta ei selkeää vastausta saa, että voiko heidän mielestään jokaisesta tulla suomalainen.

Pisteytystä ja tarveharkintaa

Sinisten mukaan maahanmuutto on monitahoinen ilmiö, jossa tulee erottaa työperäinen ja humanitaarinen maahanmuutto. Taloudellisesti kannattavan maahanmuuton edistämiseksi siniset haluaisi käyttöön pisteytysjärjestelmän, jossa työperäiset maahanmuuttajat valikoituvat Suomeen esimerkiksi osaamisensa, kielitaitonsa, työkokemuksensa ja sopeutumiskykynsä perusteella.

Siniset myös pitää kiinni siitä, että ulkomaisen työvoiman tarveharkinta on säilytettävä.

Humanitaarisessa maahanmuutossa siniset haluaa esimerkiksi, että turvapaikkahakemusten käsittely siirretään Euroopan ulkopuolelle. Näin vältettäisiin vuoden 2015 kaltainen hallitsematon pakolaisvirta Euroopan maiden läpi. Elo arvioi, että vuoden 2015 pakolaiskriisi vaikutti Britannian EU-eroon.

Siniset haluaa myös kiinnittää huomion sukupuolten tasa-arvoon maahanmuutossa. Elon mukaan vuonna 2015 liian suuri osa turvapaikanhakijoista oli nuoria miehiä ja heikoimmat jäivät kriisien jalkoihin.

Elo painottaa, että sinisillä on hyvin erilainen linja palautuksiin kuin vihreillä ja sen puheenjohtajalla Touko Aallolla.

– Ei ole pakkopalautuksia, on vain palautuksia. Jos on lainvoimainen päätös, niin sehän pistetään aina toimeen. Jos heidän mielestään ei voida palauttaa ihmisiä, niin toisin sanoen heidän näkemyksensä on, että kaikkien pitäisi voida aina jäädä.

"Tolkun konservatiiveja"

Nykyisen hallituksen aikana siniset ei enää pyri muutoksiin maahanmuuttopolitiikassa. Puolue kuitenkin ilmoittaa haluavansa tarjota vaaleissa vaihtoehdon "hiljaiselle enemmistölle, tolkun konservatiiveille".

– Liian usein kansalaiset ovat kokeneet esittäessään näitä huolia (maahanmuutosta), että heidät katsotaan heti vihamielisiksi tai äärimmäisiksi. Me tiedämme, missä ne ääripäät ovat. Ne eivät ole tavallisia suomalaisia huolineen, Elo sanoi.

Puolueen puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan maahanmuutto-ohjelmaa sorvatessa ei mietitty perussuomalaisista erottumista.

– Olen itsekin ollut siellä ohjelmia tekemässä. En mieti, mitä nyt kirjoittaisin tässä eri lailla. Mietin sitä, mitä tämä aika ja paikka ja tulevaisuus vaativat, Terho totesi.