Sinisen tulevaisuuden vaalivalvojaisista ravintola Vastarannan kiiskessä Helsingissä muodostui lopulta harvinaisen ankea baari-ilta, jossa olutta kului mutta päät painuivat puhelinten puoleen. Kun tuloslaskenta näytti alusta loppuun sitkeästi nollaa kansanedustajaa, illan kysymykseksi muodostui, onko sinisillä ylipäänsä tulevaisuutta.

Puoluesihteeri Matti Torvinen kommentoi Helsingin Sanomille, että jopa puolueesta luopuminen voisi olla mahdollista. Puheenjohtaja Sampo Terho tyrmäsi ajatuksen loppuillan puheessaan puolueväelle.

– Älkää kiinnittäkö huomiota huhuihin. Me jatkamme teidän kanssanne niin kauan kuin aate elää, Terho vakuutti.

STT:lle hän totesi, ettei pidä lopettamista vaihtoehtona, mutta puolueen tulevaa suuntaa ja painopistettä on liian aikaista sanoa.

– Pidän realistisena, että siniset ovat mukana eurovaaleissa, kun ehdokkaitakin on jo nimetty, Terho sanoi.

Myös työministeri Jari Lindström pohti jo sinisten tulevaisuutta. Hän totesi olleen tiedossa, että irtautuminen perussuomalaisista voi vielä kostautua. Lindströmin mukaan puolue hakee vielä muotoaan.

– Työ on vielä kesken, mutta itse en kyllä kadu päivääkään sitä, että lähdin perussuomalaisista. Olisin voinut sinne toki jäädä riviedustajaksi. Silloin kun lähdimme, tiesimme riskin.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo kommentoi lopettamispuheita sanomalla, että jokainen puhuu asioista omalla suullaan.

– Huomenna tietysti puoluehallitus kokoontuu kuten muissakin puolueissa ja päätetään eurovaaleista ja muista kysymyksistä.

Elo sanoi olevan erityisen karvas pettymys, että illasta tuli lopulta punavihreä.

– Näyttää siltä, ettei tällaiselle tolkun konservatiiviselle linjalle ole riittävästi kannatusta tullut, Elo totesi.

Puolustusministeri Jussi Niinistö seurasi illan etenemistä vakavana baaritiskin lähettyvillä ja kieltäytyi haastattelusta. Sinisistä ministereistä Timo Soinia ja Pirkko Mattilaa ei näkynyt valvojaisissa. Soini vietti vaali-iltaa jääkiekkokatsomossa seuraten naisten MM-kilpailujen loppuottelua.

Iltakymmenen jälkeen näyttää siltä, että sininen tulevaisuus jää ilman paikkoja ja vie monta ministeriä mukanaan. Koko maan äänistä on laskettu noin kolme neljäsosaa. Lähtevien sinisten joukossa ovat muun muassa puolustusministeri Jussi Niinistö, Simon Elo sekä eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terho.

Touko Aallon jäämässä varalle, vihreiden Keski-Suomen paikka menossa opiskelijalle

Keski-Suomen vaalipiirissä vihreiden puheenjohtajanakin toiminut Touko Aalto on jäämässä varasijalle, kun äänistä on laskettu yli 98 prosenttia. Vihreiden paikan on Keski-Suomessa ottamassa Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja opiskelija Bella Forsgrén.

Perussuomalaiset ovat saamassa kaksi paikkaa. Tällä hetkellä selvin perussuomalaisten läpimenijä on kolmatta kansanedustajakauttaan havitteleva viitasaarelainen Teuvo Hakkarainen. Sen sijaan pitkän linjan poliitikon Toimi Kankaanniemen paikka on menossa jämsäläiselle kuljetusyrittäjälle Jouni Kotiaholle.

SDP johtaa äänten laskentaa ja on saamassa kolme paikkaa. Paikan ovat tällä hetkellä varmistamassa muun muassa Riitta Mäkinen ja Piritta Rantanen. Lapsiasiavaltuutettuna vuosina 2014–2019 toiminut Tuomas Kurttila on jäämässä varasijalle.

Keskusta on saamassa kolme paikkaa, kun edellisellä eduskuntakaudella sillä oli Keski-Suomessa neljä paikkaa. Uutena politiikan riveihin on keskustasta nousemassa diplomaatti Joonas Könttä.

Vasemmistoliitto on saamassa takaisin yhden edustajan, jonka se menetti edellisissä eduskuntavaaleissa. Läpi on menossa ay-taustainen Juho Kautto.

Sinuhe Wallinheimo puolestaan on pitämässä kokoomuksen edustettuna Keski-Suomessa.

Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan yhteensä kymmenen kansanedustajaa.