Siniset vaatii hallituksen johtotrioa koolle – epäilee kokoomuksen yrittävän kriisiyttää hallituksen soten vuoksi

Hallituspuolue siniset vaatii, että hallituksen johtotrio kokoontuu mahdollisimman pian pohtimaan hallitusyhteistyön jatkoa.

Sinisten puheenjohtajan Sampo Terhon mukaan siniset epäilee vahvasti, että kokoomus yrittää provokaatiolla saada hallituksen kriisiytymään ja jopa kaatumaan.

– On ilmeistä, että sote-uudistus on vaikeuksissa. Sen aikataulu on vaikeuksissa ja osittain sen sisältö, tunnetusti juuri niiltä osin mitä kokoomus on siihen vaatinut mukaan, Terho sanoi eduskuntaryhmän kokouksen jälkeen.

– Ja meillä on tällä hetkellä epäilys, että kokoomus tällä provokaatiolla yrittää saada hallituksen kriisiytymään, jopa kaatumaan.

Terhon mukaan hallituspuolueiden johtajien on kokoonnuttava, jotta epäilyksistä päästään yli ja jotta sote-uudistusta ja ylipäänsä hallitusyhteistyötä voidaan jatkaa.

Aiemmin tänään kerrottiin, että kansanedustaja Kaj Turunen loikkaa sinisistä kokoomukseen.

Terho ja sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo eivät ole suoraan ottaneet kantaa siihen, onko siniset lähdössä hallituksesta.

– On trion asia keskustella tästä yleistilanteesta. Pääministerillä on tietysti ensisijainen vastuu hallituksen sisäisestä luottamuksesta ja siitä huolehtimisesta, Elo sanoi.

Elon mukaan yhden yksittäisen kansanedustajan lähtöpäätös ei sinänsä vaikuta ryhmän tilanteeseen, mutta se herättää kysymyksiä hallituksen sisäisestä tilanteesta.