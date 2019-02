Hallituspuolue sinisten ylimääräinen ryhmäkokous on parhaillaan menossa. Ryhmänjohtaja Simon Elo toisti kokoukseen mennessään eilistä viestiä, että julkisen keskustelun takia ryhmässä on syytä käydä keskustelu.

– Ja selventää, mikä on sinisen eduskuntaryhmän kanta sote-uudistukseen. Käymme tietysti läpi tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon, Elo sanoi.

Kysyttäessä onko pakka levällään, Elo vastasi, ettei pakka ole sen enempää levällään kuin kokoomuksellakaan.

Sinisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala toisti kokoukseen mennessään, ettei valinnanvapaus tule etenemään.

– Korjausvaatimukset mitä siihen paperiin pitäisi tehdä ovat niin merkittäviä, että sellaiseen työhön ei yksinkertaisesti pystytä valiokunnassa, Saarakkala sanoi.

Saarakkalan mukaan nyt, kun ollaan ratkaisupaikoissa pitää valita, tehdäänkö tähän maahan ylipäätään minkäänlaista sote-uudistusta vai jatketaanko "leikkiä valinnanvapauden ympärillä".

– Ei tästä tulla äänestämään, se on ihan selvä asia, Saarakkala vastasi kysymykseen, uskooko hän pääsevänsä painamaan nappia asiasta.

Maanantaina Saarakkala asettui soteen sisältyvää valinnanvapautta vastaan ja arvioi, ettei uudistus etene sosiaali- ja terveysvaliokunnasta täysistuntoon tällä vaalikaudella.

Sinisten kansanedustaja Martti Mölsä ei myöskään usko soten valmistuvan valiokunnasta. Mölsä ei ottanut maanantaina vielä kantaa, äänestäisikö valinnanvapauden puolesta, jos asia etenisi eduskunnan suureen saliin.

– Se on vielä kysymysmerkki. Kun en ole lukenut niitä papereita, mitä se valinnanvapaus siinä tarkoittaa, Mölsä sanoi STT:lle maanantaina.

Hän arvioi, ettei asiasta tarvitse suuressa salissa äänestää.

– Eihän siitä sote-valiokunta selviä. (Valiokunnan puheenjohtaja Krista) Kiuru jarruttaa loppuun asti, Mölsä sanoi.

Sinisten kansanedustaja Pentti Oinonen kertoi Iltalehdelle epäröivänsä soten puolesta äänestämistä.

"Tarvitaan selkeät nuotit hal

litukselta"

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkoi tänä aamuna sote-mietinnön laatimista.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Kirsi Varhila kertoi aamulla STT:lle, että hallituksen sote-vastine on valmistumassa. Varhilan mukaan ensimmäinen osa valmistui tänään ja valinnanvapauden sisältävä toinen osa valmistuu huomenna.

Valiokunnan puheenjohtaja, SDP:n kansanedustaja Krista Kiuru ei ottanut kokoukseen mennessään kantaa vastineen julkisuuskysymykseen

– Siihen palataan tämän päivän aikana. Sehän on se sama kysymys, kuin viime kesänä, Kiuru sanoi.

Kokoomuksen Orpo: Valinnanvapaus on soten syvässä ytimessä

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo pitää mahdollisena, että sote-uudistuksesta voi jäädä tekemättä sellaisia osia, jotka eivät ole lakipaketin ytimessä.

Orpo kuitenkin korostaa, että sote-lainsäädäntö on niin limittynyttä, että tässä aikataulussa keskeisten osien irrottaminen on lähes mahdotonta. Orpon mukaan valinnanvapaus on uudistuksen syvässä ytimessä.