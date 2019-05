Sinisten ex-kansanedustaja Kimmo Kivelä puhuu suunsa puhtaaksi: Timo Soini aliarvioi Jussi Halla-ahon

Vene pysähtyy keinahtaen, kun Kimmo Kivelä sammuttaa nelitahtimoottorin.

Vänskänselkä Kuopion Vehmersalmella on tyyni. Tulee hiljaista.

Hiljaisuus on ollut viime aikoina Kivelälle mieleen. Hän on viettänyt paljon aikaa kotonaan Vehmersalmella, enimmäkseen yksin, sillä vaimo on töissä Helsingissä.

Toukokuun puolivälissä Kivelä vei vesille Justiinaksi ristimänsä retkiveneen.

– Saatan ottaa eväät mukaan ja pysähtyä järvenselälle. Keitän kahvit ja kuuntelen radiota tai pelkkää hiljaisuutta. Niin menee useampi tunti.

Kipparina Kivelä on oppinut välttämään saaria, joiden rantoja hän ei tunne. Kerran, vuosia sitten, Kivelä rysäytti saaresta tullessaan veneensä karikkoon niin, että perämoottori meni sijoiltaan.

Kyydissä olleet tyttäret säikähtivät, ja perheen koira sai elinikäisen veneilykammon.

Sunnuntaina 14. huhtikuuta 2019 Kivelälle tapahtui poliittinen karilleajo. Oikeastaan voidaan puhua täydellisestä haaksirikosta.

Pidettiin eduskuntavaalit ja laiva nimeltä Sininen tulevaisuus upposi ja kenties painui poliittisen historian syövereihin.

Kivelä koki katastrofin puoluetovereidensa kanssa Vastarannan kiiski -ravintolassa Helsingin Runeberginkadulla. Hän sanoo, että tunnelma oli apaattinen.

– Oletettiin, että saataisiin yhdestä kolmeen kansanedustajaa. Pettymys purkautui hysteerisenä nauruna ja huulenheittona. Se oli niin absurdia.

Sampo Terhon johtama puolue ei saanut läpi yhtään kansanedustajaa. Kivelä sai Savo-Karjalassa vaatimattomat 658 ääntä – edellisissä vaaleissa häntä äänesti yli 5 000 henkilöä.

Vaali-iltana kukaan ei Kivelän mukaan uskaltanut puhua puolueen tulevaisuudesta. Mieluummin muisteltiin menneitä.

Seuraavana päivänä Kivelä teki sen, mitä hän on tehnyt kahden vaalikauden ajan monta kertaa viikossa. Hän meni eduskuntatalon saunaan.

– Markus Mustajärven (vas.) kanssa saunottiin ja käytiin läpi vaalitulosta. Markusta jään kaipaamaan kansanedustajista ehkä eniten. Meitä yhdistää jalkapallo, ja meillä oli pitkään vierekkäiset työhuoneet.

Putoaminen eduskunnasta ei tullut Kivelälle täytenä yllätyksenä. Se oli näyttänyt hänestä mahdolliselta perussuomalaisten vuoden 2017 dramaattisesta puoluekokouksesta lähtien.

Tuossa kokouksessa Jussi Halla-aho ja hänen suojattinsa ottivat vallan puoluejohdossa. Pitkäaikainen puheenjohtaja Timo Soini loikkasi puolueesta, ja hänen mukanaan lähti myös Kivelä.

– Luopumisen surutyö tuli tehtyä melko pian sen hajaantumisen jälkeen, Kivelä sanoo nyt.

– En minä ollut niin täysillä mukana (kevään 2019) vaaleissa. Enemmän siinä oli kyse kunniasta ja lojaliteetista, hän tunnustaa.

Kivelän vaalibudjetti oli 10 000 euroa, alle kolmannes vuoden 2015 budjetista.

– En satsannut niin, että joutuisin taloudelliseen haaksirikkoon. Viikko ennen vaaleja lauantaina en ollut edes vaalikentillä vaan toimittamassa läheisen ystäväni hautaan siunaamista, Kivelä, siviiliammatiltaan pappi, kertoo.

Kivelän mainitsema lojaliteetti kohdistui ennen kaikkea Timo Soiniin. Miehillä on yhden vuoden ikäero, ja he ovat pitkäaikaisia ystäviä.

Soinin tavoin Kivelä innostui jo teini-iässä Suomen maaseudun puolueesta (SMP) ja piti esikuvanaan sen perustajaa Veikko Vennamoa. Miehet tutustuivat toisiinsa lukioiässä SMP:n nuorisojärjestössä. Kivelä varttui Lahdessa.

Kivelään vetosivat SMP:ssä isänmaallisuus ja köyhien puolustaminen. Vasemmistolaisuutta ja taistolaisia Kivelä vierasti.

– Se fanaattisuus oli minusta luotaantyöntävää. Ehkä isä sodan käyneenä miehenä osasi kertoa riittävästi Neuvostoliiton ihanuudesta, Kivelä hymähtää.

Jonkinlaisen herätyksen Kivelä kertoo kokeneensa Lahden torilla vappuna 1975. Siellä hän kuunteli SMP:n lahtelaisen kansanedustajan puhetta. Kivelä oli 13-vuotias.

– Tänä päivänä sitä puhetta sanottaisiin isänmaalliseksi paatokseksi. Mutta siinä oli myös köyhän puolelle asettuvaa eettisyyttä. Se pysäytti.

Kivelän vanhemmat olivat kauppiaita ja äänestivät porvaripuolueita. He olivat ihmeissään, kun heidän poikansa perusti Lahteen SMP:n nuoriso-osaston ja alkoi lukea puoluelehti Suomen Uutisia.

Pappisura vei kuitenkin nuoren miehen mennessään, ja politiikka jäi pitkäksi aikaa taka-alalle.

Valmistuttuaan teologian maisteriksi Kivelä muutti Helsingistä Pohjois-Savoon. Vuonna 1992 hänet nimitettiin Vehmersalmen kirkkoherran virkaan, ja sillä tiellä hän on edelleen. Työnantajan nimi on vaihtunut Järvi-Kuopion seurakunnaksi. Kivelä on virkavapaalla kappalaisen virasta, virkavapaus jatkuu kesän yli.

Kytkös puolueeseen kuitenkin säilyi läpi vuosien. Timo Soini vieraili säännöllisesti Kivelän luona Vehmersalmen pappilassa. Siellä miehillä oli tapana lämmittää rantasauna.

– Kun Soini valittiin 1992 SMP:n puoluesihteeriksi, saunan lauteilla mietittiin, miten puolueen kannattaisi tehdä kampanjaa.

Rantasauna lämpesi silloinkin, kun Soini kiersi Pohjois-Savoa vuoden 1995 eduskuntavaaleissa, joissa hän oli SMP:n ehdokkaana Kuopion vaalipiirissä.

Soinin vetoomus oli ratkaiseva, kun Kivelä lopulta päätti hakea eduskuntaan perussuomalaisten riveissä.

Lapinlahden Alapitkällä paljastettiin alkukesästä 2010 Vennamon muistomerkki. Soini ja Kivelä olivat juhlistamassa tilaisuutta.

– Sen jälkeen Timo soitti, että eiköhän laiteta nimi paperiin. Siitä se lähti.

Onko Halla-ahon johtamissa perussuomalaisissa jäljellä mitään vennamolaisuudesta, josta Kivelä aikoinaan innostui?

– Ei, Kivelä vastaa empimättä.

– Siinä puolueessa ei ole samanlaista vähäosaisia puolustavaa eetosta. Kyllä maahanmuutostakin pitää voida keskustella kriittisesti. Mutta perussuomalaisten tapa käydä diskurssia ei vie millään tavalla eteenpäin. Se perustuu ihmisvihaan ja puolitotuuksiin.

Kivelä sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa keväällä 2017, että Halla-ahon johdolla puolue olisi vaarassa muuttua yhden asian liikkeeksi ja ”vangituksi jättiläiseksi”.

– Sellainenhan siitä on tullut. Kukaan ei halua heitä hallitukseen. Minähän olen profeetta!

Timo Soinia hiillostettiin 2010-luvun alussa julkisuudessa siitä, että aiempien lausuntojensa vastaisesti hän ei erottanut puolueensa rasismiin syyllistyneitä kansanedustajia. Tällä viitattiin muun muassa Halla-ahoon, joka on tuomittu kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Tekikö Soini siis virheen pitäessään halla-aholaiset siipiensä suojissa?

– Ei, päinvastoin. Minusta oli hyvä teko pitää heidät sisällä, jolloin heitä saattoi vaatia käyttäytymään kuten puolueessa pitää, Kivelä vastaa.

– Mutta puolueen johto aliarvioi heidän kykynsä soluttautua ja ottaa itselleen tilaa. Sen virheen tein itsekin.

Kivelän mukaan soluttautuminen tarkoitti esimerkiksi äänten keskittämistä halla-aholaisille ehdokkaille vuoden 2015 eduskuntavaaleissa sekä sitä, että halla-aholaiset tekivät Matias Turkkilasta puoluelehden päätoimittajan. Turkkila on maahanmuuttovastaisen Hommaforumin perustajajäsen.

Mitä jos Soini olisi pitänyt lupauksensa ja antanut kenkää Halla-aholle?

– Varmasti halla-aholaiset olisivat perustaneet uuden puolueen ja olisivat nytkin eduskunnassa. Ja jos perussuomalaiset olisi vielä meikäläisten hallussa, oltaisiin oltu tänä keväänä Säätytalolla neuvottelemassa hallitusohjelmasta.

Sinisten romahdus vaaleissa ei siis ollut Kivelälle valtava yllätys. Silti hän ei täysin ymmärrä, miksi niin kävi.

– Viestimme jäi epäselväksi, sitä ei osattu riittävästi kiteyttää.

Miten se on mahdollista, olihan joukossa valtakunnan taitavin populisti ja monta kokenutta ministeriä?

– Se on hyvä kysymys. Kyllähän se näytti siltä, että kaikki luku- ja kirjoitustaitoiset siirtyivät sinisiin, ja hallituksessa saatiin hyviäkin asioita aikaan. Oli se käsittämätön juttu.

Kivelä arvelee, että sinisille muodostui näköharha: ryhmä kuvitteli saavansa kiitosta kantamalla vastuuta hallituksessa. Todellisuudessa heidät leimattiin oman edun tavoittelijoiksi.

– Perussuomalaisten mustamaalauskampanja onnistui hyvin. Puhe hillotolpista muuttui monen silmissä todeksi, kun sitä tarpeeksi toistettiin. Ja kun gallupeissa ei lähdetty lentoon, negatiivinen kierre ruokki itseään, Kivelä analysoi.

Kivelä katselee järvenselkää veneensä ratin takaa. Viime viikkoina Kivelällä on ollut aikaa ajatella asioita. Hän kuitenkin sanoo, ettei enää aktiivisesti mieti politiikkaa.

– Mutta se on jännää, että politiikkaan liittyviä unia on tullut nähtyä viime aikoina paljon.

Yhdessä unessa Kivelä oli kansanedustaja ja seurasi eduskunnan puhemiehen vaalia valtiopäivillä.

Unessa Kivelä ihmetteli, miksi salissa kuuluu pääsihteeri Seppo Tiitisen ääni. Tämä on jo eläkkeellä.

Eihän hänen pitäisi olla enää täällä, Kivelä muistaa miettineensä.

Kivelä sanoo, että hänen poliittinen uransa on nyt ohi ”hyvin todennäköisesti”. Hän ei ole kuitenkaan eroamassa sinisistä.

– Kaupunginvaltuutettuna jatkan kauden loppuun, mutta on epätodennäköistä, että jatkaisin sen jälkeen.

Kivelä aikoo palata siviilityöhönsä papiksi. Hän haki Iisalmen kirkkoherran virkaa jo ennen eduskuntavaaleja. Valinta tehdään kesällä.

Jos valinta ei osu kohdalle, Kivelää odottaa virka kotikylällä Vehmersalmella.

– Kaikkein todennäköisintä on, että palaan siviiliammattiini. Olen koko ajan ajatellut, ettei tässä putoa tyhjän päälle, vaan aina voi jatkaa entisessä työssään. Ellei sitten joutenolo imaise mukanaan, tämäkin on ollut mukavaa vaihtelua, Kivelä virnistää.

Kivelä on käyttänyt Vehmersalmella paljon aikaa lukemiseen, kävelylenkkeihin ja radion kuunteluun.

– Vaalien jälkeen moni tuli kylällä sanomaan, että näytät onnellisemmalta. He ovat oikeassa, voin ehdottomasti paremmin kuin ennen vaaleja. Nyt ei ole kiirettä mihinkään.

Kivelä ohjaa Justiinan takaisin rantaan ja kiinnittää köydet. Sitten hän leiskauttaa veneensä kannelta laiturille pitkällä loikalla kuin mäkihyppääjä.

Alastulossa Kivelä horjahtaa mutta pysyy kuin pysyykin pystyssä.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen perjantain 31.5. näköislehdessä. Lue koko näköislehti tästä.