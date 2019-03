Sinisten ministeri arvioi perussuomalaisten sotkevan hallitusneuvottelut: "Millään kombinaatiolla ei saada enemmistöä aikaiseksi"

Tulevista hallitusneuvotteluista povataan poikkeuksellisen vaikeita, koska perinteinen puoluekenttä on hajonnut aiempaa pienempiin osiin. Suurimman puolueen kannatus on gallupien mukaan jäämässä 20 prosentin tuntumaan ja selkeää enemmistöä on vaikea muodostaa.

– Gallupien perusteella ollaan tilanteessa, jossa mitään selkeää koalitiota ei ole syntymässä. Puolueiden väliset erot tulevat olemaan pieniä, kertoo keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula.

Hän jatkaa, ettei vaali-iltana voida sanoa, että ”tuossa se on”. Toisaalta historia kertoo, että puolueista löytyy yhteistyöhaluja ja tavoitteet sovitetaan yhteen, kun vaalit on käyty.

Jokinen: Hallitukselle tarvitaan 115–120 paikkaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen säestää Rehulaa ja arvioi, ettei kolmekaan puoluetta saa selkeää enemmistöä.

– Jos katsoo gallupeja, on sellainen tuntuma, että voi tulla vaikeat neuvottelut, Jokinen sanoo.

Jokinen toivoo ryhmäjohtajan kokemuksella, että hallituksessa olisi vähintään 115–120 kansanedustajaa. Se helpottaa hallituksen työtä.

– Tällaisen kokonaisuuden löytäminen vaati aika monta puoluetta ja silloin hallitusneuvotteluista tulee vaikeat, kun pitää sovittaa monen puolueen tavoitteita ja näkökulmia yhteen.

Jokinen ihmettelee SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen lausuntoa, jossa hän sanoi, ettei keskusta ja kokoomus kelpaa samaan hallitukseen.

– Se oli aika yllättävä ja poissulkeva lausunto. Aiemmin on lähdetty siitä, että katsotaan ohjelma ensin ja ketkä siihen sitoutuvat.

Paatero: Ei välttämättä vaikeaa

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Sirpa Paatero sen sijaan kertoo ajattelevansa, ettei neuvotteluista tule mitenkään ylivoimaisen vaikeat.

– Vaikeus riippuu siitä, miten hyvin puolueet ovat valmistautuneet neuvotteluihin eikä vähäisin merkitys ole sillä, kuinka monta puoluetta siellä on.

Paatero myöntää, että tilanne oli aikaisemmin helpompi, kun kolmesta suuresta kaksi oli hallituksessa ja yksi oppositiossa.

– Näillä näkymin myös vihreät ja perussuomalaiset ovat siinä samassa nipussa. Toivottavasti tulee yksi puolue, joka on vähän suurempi ja voi lähteä vetämään hallitusneuvotteluja.

Pekonen: Pienet erot vaikeuttavat

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen sanoo, että gallupien perusteella kärjen erot ovat aika pienet ja hallituksen kokoonpano voi olla mikä tahansa.

– Pienet erot tuovat vaikeustasoa ja myös se, että hallitusneuvotteluissa täytyy jo löytää yhteisymmärrys ja sopia asioista aika konkreettisella tasolla, ettei olla siinä tilanteessa, että hallitus onkin toimintakyvytön. Kompromissien löytäminen vie aina aikaa.

Pekonen korostaa, että asiat ratkaisevat hallituskumppanit ja viisautta on se, ettei puolueita rajata hallituksen ulkopuolelle. Hän kuitenkin jatkaa, että taannoinen hallitusyhteistyö kokoomuksen kanssa oli hankalaa ja perussuomalaisten kanssa ei juurikaan ole yhteisiä tavoitteita.

– Mieluisin pohja on SDP, vihreät ja vasemmistoliitto.

Niinistö: Voittajat hallitukseen

Kansanedustaja Ville Niinistö (vihr.) korostaa muiden tavoin vaalituloksen merkitystä ja pohtii, saavatko nyt oppositiossa olevat vihreät, demarit ja vasemmistoliitto yhdessä niin merkittävän kannatuksen, että hallituspohja painottuu selkeästi sille puolelle, ja miten kokoomus ja keskusta pärjäävät vaaleissa.

Niinistön mukaan edellä mainitut kolme oppositiopuoluetta tarvitsevat joko kokoomuksen tai keskustan enemmistöhallitukseen ja se tekee asetelmasta haastavan. Puolueiden pienet kannatuserot eivät sen sijaan vaikeuta neuvotteluja, koska hallitukseen ovat menossa ne puolueet, jotka voittavat paljon.

Lindström: Halla-ahosta vedenjakaja?

Sinisten varapuheenjohtaja, työministeri Jari Lindström povaa ennätyksellisen vaikeita neuvotteluja. Syynä on perussuomalaisten hyvä gallupmenestys.

– Minun veikkaukseni on se, että perussuomalaiset nousevat kakkoseksi ja se sotkee koko kuvion monestakin syystä, Lindström sanoo ja jatkaa.

– Kun perussuomalaiset saavat hyvän tuloksen, niistä voi tulla vedenjakaja, ettei millään kombinaatiolla saada enemmistöä aikaiseksi.

Hän kysyy, uskaltaako puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) ottaa hallitusvastuun vastaan.

– Jos Halla-aho uskaltaa mennä hallitusvastuuseen, törmätään väistämättä ihan samaan ongelmaan kuin Timo Soinin perussuomalaisissa. Kenttä ei kestä vastuuta, koska hallituksessa ei viedä yksin mitään asiaa eteenpäin vaan porukalla.

– Tämä on populistipuolueen dilemma. Kun menet vastuuseen, olet ongelmissa, jos et mene, ihmiset kyselevät, ettekö uskaltaneet mennä hallitukseen.

Myös perussuomalaisten ryhmäjohtaja Leena Meri povaa vaikeuksia, koska puolueiden näkemykset ovat kaukana toisistaan.

– Enemmistöhallituksen muodostaminen tule olemaan todella vaikeaa, Meri sanoo.