Sinisten puoluesihteeri ehdottaa maakuntavaalien siirtämistä kevääseen

Hallituspuolue sinisten puoluesihteerin, kansanedustaja Matti Torvisen mielestä maakuntavaalien siirtämistä ensi kevääseen on harkittava vakavasti.

Maakuntavaalit on nykyisen tavoiteaikataulun mukaan tarkoitus pitää lokakuun lopussa. Se tarkoittaa sitä, että eduskunnassa parhaillaan käsittelyssä olevat sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lait pitäisi hyväksyä viimeistään heinäkuun alussa.

– Lakipakettien suma on tällä hetkellä kohtuuton. Eduskunnan käsittelyssä on tällä hetkellä satoja määrä lakeja, jotka liittyvät maakunta-, sote- ja luova-viraston valmisteluun. Kymmenien tuhansien sivujen perusteellinen arviointi ja satojen lakien ristiinkytkentä tällä aikataululla, kesään mennessä, on käytännössä mahdotonta, Torvinen sanoo tiedotteessa.

Perustuslakivaliokunnassa istuva Torvinen muistuttaa, että valtiosääntöoikeuden asiantuntijoidenkin mielestä aikataulu on liian tiukka.

– Koko maakunta- ja sote-uudistuksen onnistumisen kannalta olisi syytä harkita maakuntavaalien siirtämistä ensi kevääksi eduskunta- ja eurovaalien yhteyteen. Muutoin on edessä koko yhteiskunnan kannalta mahdollisesti ylipääsemätön tai ainakin kohtuuton tilanne, Torvinen sanoo.

– Minulla ei ole hetkenkään epäilystä sote- ja maakuntauudistuksen tarpeesta ja ehdotetun lakipaketin toimivuudesta. Mutta on uskallettava katsoa peiliin kun koko yhteiskunnan etu on kysymyksessä.

Alun perin maakuntavaalit oli tarkoitus järjestää tammikuussa presidentinvaalin yhteydessä. Se aikataulu kuitenkin kaatui, kun soten valinnanvapauslain ensimmäinen versio törmäsi perustuslakivaliokuntaan.