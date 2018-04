Sinisten puoluesihteeri syyttää kokoomusta "häikäilemättömästä kalastelusta"

Sinisten puoluesihteeri, kansanedustaja Matti Torvinen syyttää kokoomusta häikäilemättömästä sinisten kansanedustajien kalastelusta omiin riveihinsä.

Torvisen mukaan kalastelu onnistui kansanedustaja Kaj Turusen kohdalla, mutta jatkossa värväysyritykset eivät enää kanna hedelmää. Turusen kohdalla kokoomukseen houkuttelu onnistui, koska hän poikkeaa niin selvästi sinisten muista kansanedustajista.

– Turunen on selvästi edustanut meillä äärioikeistoa ja suuryhtiöiden piirejä. Me olemme huomanneet jo aikaisemmin, että hän on mielellään ollut Eero Lehden ja Harry Harkimon seurassa. Meillä on ollut selvä näkemys, että hän ollut täysin erilainen poliitikko kuin muu väki sinisissä, Torvinen sanoi STT:lle.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kalle Jokinen sanoivat tiedotustilaisuuksissaan aiemmin tänään, että Turunen siirtyi kokoomukseen omasta aloitteesta ja että kokoomus ei toisten puolueiden kansanedustajia riveihinsä kalastele.

– He puhuvat muunneltua totuutta, kun he sanovat, etteivät he ole kalastelleet, Torvinen sanoo.

Torvisen mukaan houkuttelu kohdistuu kansanedustajiin, joilla on oikeistolaiset ja liike-elämää myötäilevät mielipiteet.

– Kyllä he ovat analyysinsa tehneet, ketkä heille kelpaavat, Torvinen sanoo.