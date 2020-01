Sinitaivaan voinee bongata suuressa osassa maata

Aamulla sää poutaantuu ja selkenee suuressa osassa Suomea, kun lumisadealue siirtyy yöllä itään, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan itä- ja länsiosiin on odotettavissa verrattain selkeää ja aurinkoista säätä. Myös Pohjois-Suomessa sää selkeytyy Pohjois-Lappia lukuun ottamatta.

Eteläisessä Suomessa perjantai on todennäköisesti pilvisempi kuin muualla ja luvassa on joitakin sade- ja räntäkuuroja. Iltapäiväksi on luvattu selkeämpää säätä myös etelään.

Ilmatieteen laitos varoittaa huonosta ajokelistä lähes koko maassa.