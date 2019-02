Sipilä Bernerin mahdollisesta hallituspaikasta SEB:ssä: Luottamustoimeen Bernerillä kauden jälkeen täysi oikeus, ratahankkeet tärkeää saada liikkeelle

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) lähtökohtana on, että tärkeät ratahankkeet, joita liikenneministeri Anne Bernerin (kesk.) toimesta on neuvoteltu, saadaan liikkeelle. Sipilä vastasi ratahankkeisiin viittaamalla kysymykseen siitä, onko mahdollista, että Berner päättäisi ministeritehtävänsä ennen hallituskauden loppua.

Ruotsalaispankki SEB:n yhtiökokouskutsu paljasti Bernerin olevan ehdolla pankin hallitukseen. Yhtiökokous järjestetään Tukholmassa 26. maaliskuuta, jolloin lopullinen päätös uusista hallitusjäsenistä tehdään.

Sipilän mukaan mahdollisessa SEB:n hallitusjäsenyydessä on kyse luottamustoimesta, johon Bernerillä kauden jälkeen on täysi oikeus. Yhtiökokous on vasta maaliskuun lopulla, joten Sipilän mukaan nyt puhutaan lähinnä toimitusministeristöajasta.

– Oikeuskanslerin kirjallisen vastauksen mukaan silloin täytyy olla tarkkana, että ei osallistu esimerkiksi rahoitusmarkkinaa koskevaan päätöksentekoon. Niitä tuskin toimitusministeristöajalle edes sattuu, Sipilä sanoi.

Berner ei ole asettumassa ehdolle kevään eduskuntavaaleissa. Berner vahvisti asian STT:lle tiistai-iltana.

Sipilä totesi, että Berner on ilmoittanut jo eduskuntavaalikampanjassaan neljä vuotta sitten, että hän on eduskunnassa yhden kauden.

– Toki olen häntä houkutellut ehdokkaaksi. Moni muukin on sitä tehnyt, mutta hän on koko ajan pitänyt tästä kannastaan kiinni, että hän on yhden kauden täällä eduskunnassa, Sipilä sanoi tänään toimittajille.

Uusi arvio, jos hallituksen muodostaminen venyy

Berner kertoi STT:lle keskustelleensa oikeuskansleri Tuomas Pöystin kanssa valinnastaan ruotsalaisen SEB-pankin hallitukseen. Bernerin lähettämän sähköpostiviestin mukaan oikeuskansleri katsoo, että hän voi jatkaa ministerinä, kunhan hän tekee valinnan jälkeen sidonnaisuusilmoituksen ja jäävää itsensä mahdollisista rahoitusmarkkinoihin liittyvistä kysymyksistä.

– Olen kiinnittänyt ministerin huomiota jo tässä vaiheessa, kun hän on ehdolla, mahdollisiin esteellisyystilanteisiin, jos sellaisia voisi syntyä, Pöysti kommentoi eduskunnassa.

SEB:n yhtiökokouksessa valittavan uuden hallituksen ensimmäinen kokous on määrä pitää huhtikuun lopussa. Silloin Berner voisi oman arvionsa mukaan toimia toimitusministeristön jäsenenä.

Pöysti sanoo, että tilannetta pitää arvioida uudestaan, jos uuden hallituksen muodostaminen venyy vaalien jälkeen.

– Jos tulee pitkäaikainen asetelma, jossa tarvittaisiin toimintakykyinen hallitus, ja sitten toisaalta uudet tehtävät alkavat, niin sitten tietysti ristiriitaa voi päästä syntymään ja se tilanne täytyy arvioida erikseen, Pöysti pohtii.

Ministereillä ei karenssisäänt

öä

Oikeuskansleri Pöysti ei sinänsä näe Bernerin vaalikauden jälkeisessä tehtävässä ristiriitaa perustuslain 63. pykälän kanssa, joka velvoittaa ministerit ilmoittamaan sidonnaisuutensa.

Pöysti huomauttaa, että sama pykälä kieltää ministeriä hoitamasta sellaista tehtävää, joka voisi haitata ministerin tehtävien hoitamista tai vaarantaa ministerin luottamuksen.

– Meillähän ei ole mitään yleistä kieltoa ministerille ministeriajan jälkeen hakeutua itselleen perustelluiksi katsomiinsa töihin, eli meillä ei ole mitään tällaista karenssisääntöä, Pöysti sanoo.

Tieto Bernerin tulevasta tehtävästä tuli eilen SEB-pankin yhtiökokouskutsun kautta, kun pankki kertoi hänen olevan ehdolla pankin hallitukseen.

IS: Bernerin tapausta käsitellään torstaina

Keskustan eduskuntaryhmä käsittelee Bernerin tapausta torstaina, kertoo puolueen varapuheenjohtaja Katri Kulmuni Ilta-Sanomille. Kulmuni kertoo, että Bernerin ilmoitus lähdöstä tuli yllätyksenä. Yllätys on herättänyt kitkerää keskustelua myös eduskuntaryhmän sisällä.

– Avoimuus on aina hyvä asia näissä. Sitä kitkeryyttä olisi varmasti lieventänyt se, että tällaisesta ehdokkuudesta olisi kerrottu reilusti etukäteen, Kulmuni kertoo lehdessä.

Kulmuni arvioi, ettei tapauksella ole suurta vaikutusta keskustan vaalimenestykseen.

– En usko, että kansanliikettä arvioidaan kokonaisuutena neljän vuoden saavutuksista.