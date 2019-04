Sipilä: Keskustalla on aika selkeä suunta oppositioon

Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Juha Sipilä sanoo keskustalla olevan vaalitappion jälkeen "aika selvä suunta oppositioon".

– Olen keskustellut (Antti) Rinteen kanssa useamman kerran, mutta kyllä keskustalla on nyt aika selvä suunta nyt oppositioon, se on kansan päätös. Pitäisi ihmeitä tapahtua nyt vaalivoittajien kesken, jos keskusta on näissä keskusteluissa mukana, Sipilä sanoi.

Keskustan ryhmäkokoukseen saapunut Sipilä sanoi kantavansa suurimman vastuun keskustan tappiosta.

– Rotakka tappio tuli, Sipilä tunnusti.

Hän sanoi päättäneensä jättää keskustan puheenjohtajan paikan, jotta keskusta saisi ylimääräisen vuoden aikaa rakentaa uutta alkua, kun kasvot vaihdetaan jo syyskuussa.