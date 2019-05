Sipilä: On mahdollista, että hallitus on kasassa ensi viikolla – Rinteen mukaan hallitusohjelma voi olla valmis huomisiltaan mennessä, jos hyvin käy

Keskustan puheenjohtajan, pääministeri Juha Sipilän mukaan on mahdollista, että hallitus on kasassa ensi viikolla. Hänen mukaansa on realismin rajoissa, että hallitusohjelman asiat ovat valmiina huomenna illalla.

Esimerkiksi työllisyystoimista on Sipilän mukaan päästy sopuun.

– Siellä on hyvin vahvat toimet ja kirjaukset myös sitten, jos toimet eivät toteudu ihan niin kuin nykyisessäkin hallitusohjelmassa, hän kertoi.

Sipilä sanoo olevansa tyytyväinen siihen, mitä tähän saakka on paperilla, mutta "toki vielä on paljon tehtävää".

– Sanotaan nyt näin, että olen ollut aika skeptikko tässä ja puolankalainen pessimisti, mutta eilisillan jälkeen näyttää nyt paremmalta, hän muotoili.

Sipilä kertoi asiasta eduskunnassa ennen suuren valiokunnan kokousta.

"Puunkäytöstä ok kirjaukset"

Sipilän mukaan paine on nyt työryhmissä, joiden täytyy päästä sopimukseen siitä, miten toiveet sovitetaan olemassa olevaan menokehykseen.

– Menoista oli ryhmissä suuremmat toiveet kuin mihin raami riittää, ja nyt sovitellaan niitä siihen realismiin.

Puheenjohtajat tarkastelevat työryhmien edistymistä huomenna puoliltapäivin, kun Sipilä palaa Brysselistä.

Sipilän mukaan keskusta on tehnyt vihreiden kanssa kompromisseja ja esimerkiksi puunkäytöstä on hänen mukaansa "ihan ok" kirjaukset olemassa pöydässä, mutta asioita on myös auki vielä.

Eilen illalla edettiin pitkä harppaus ja nyt ollaan askeleen lähempänä onnistumista, Sipilä sanoi.

– Kokonaisuudesta saa kertoa hallituksen muodostaja (Antti Rinne), mutta keskustan tavoitteet ovat siellä hyvin sisällä. Olen varsin tyytyväinen eilisillan keskusteluihin.

Haavisto: Asioita riittää vielä ratkaistavaksi tällä viikolla

Hallitusneuvottelut jatkuvat taas tänään Säätytalolla. Hallitusneuvottelujen vetäjä Antti Rinne (sd.) arvioi aiemmin tänään, että hallitusohjelma voi olla sisällöltään valmis huomisiltaan mennessä. Tämän jälkeen alkaisivat muun muassa keskustelut hallituksen kokoonpanosta.

– Ensi viikon alussa olisi puolueiden eduskuntaryhmien yhteinen seminaari, sitten päätöksentekoelimet ja joskus loppuviikolla sitten hallitus nimitettäisiin, Rinne sanoi aamulla.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoi veikkaavansa, että valmista voisi tulla tällä viikolla.

Myöhään eilen illalla selvisi, että neuvotteluissa mukana olevat puolueet ovat sopineet yhteisestä talouskokonaisuudesta.

Henrikssonin mukaan kysymyksiä on kuitenkin edelleen monta pöydässä.

– Kyllä tekemistä riittää vielä, Henriksson sanoi.

Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haavisto puolestaan muotoili, että auki olevia kysymyksiä on edelleen kohtuullinen määrä.

– Eilen päästiin monissa asioissa eteenpäin, mutta asioita riittää vielä ratkaistavaksi tällä viikolla, Haavisto sanoi tänään aamulla.

Haavisto ei halunnut mennä ratkaistavissa asioissa yksityiskohtiin.

– Budjetin eri osa-alueilla on sekä lainsäädännöllisiä että rahoitukseen liittyviä tavoitteita, joista käydään melkoisen kovaa vääntöä ryhmienkin välillä, Haavisto sanoi.

Hänen mukaansa talouslinjassa on katsottu budjetin kehitystä vuoden 2023 tasossa. Haavisto kertoi aamulla, että taloudessa mittaluokasta ja sen rahoituksesta on yhtenäinen käsitys. Myös joistakin infrastruktuuri-investoinneista ja niiden mittaluokasta on yhteinen käsitys.

Ongelmakohdat puheenjohtajien pöytään

Rinne sanoi eilen illalla, että puolueilla on "vajaa kymmenen" kysymystä, jotka yhä vaativat ratkaisuja.

Taloutta koskevan sovun sisällöstä ei ole vielä tietoa. Sovittujen talouslinjojen pohjalta työ jatkuu pienemmissä työryhmissä.

– Jos siellä tulee ongelmia, ne ratkaistaan puheenjohtajien pöydässä, Rinne totesi.

Illalla Rinne ei kommentoinut suoraan, onko keskusta tinkinyt muun muassa kynnyskysymyksistään, joiden mukaan yritysten verotusta ei kiristetä.

– Kaikki puolueet ovat tehneet hyvää yhteistyötä ja löytäneet ratkaisuja, joilla kaikki voivat mennä eteenpäin.

Vapaavuori maakuntamallista: Surullista, että sitä ollaan ajamassa toista kertaa

Tänään aamulla hallitusneuvotteluissa puolueiden puheenjohtajat kuuntelivat Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) terveisiä. Pitkään maakuntamalleja tiukasti kritisoinut Vapaavuori moitti viime viikolla tuoreeltaan hallitusneuvotteluissa saavutettua ratkaisua sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen hallintomallista.

Tänään Vapaavuori sanoi varmasti kaikille käyneen ilmi, että isoimmat suomalaiset kaupungin vastustavat jyrkästi tällaista maakuntamallia. Hänen mukaansa on erittäin surullista, että sitä ollaan ajamassa toista kertaa.

– Toisaalta vähän toivoa antaa Helsingin tulokulmasta, että tässä kuitenkin väläytellään mahdollisuutta jonkin tyyppiseen erillisratkaisuun. Se on kuitenkin aika pitkän matkan päässä. Tämän osalta vähintään toivoisi aitoa, hyvää keskusteluyhteyttä, kumppanuutta ja yhteisvalmistelua hallituksen kanssa, ettei sekin tule vaan määrättynä ja annettuna, Vapaavuori sanoi lähtiessään Säätytalolta.