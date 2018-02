Sipilä: Some-mätkintä ei tee hyvää hallitusyhteistyölle – mutta kyllä tästä selvitään

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) uskoo, että keskustan, kokoomuksen ja sinisten muodostama hallitus jatkaa marssiaan eteenpäin perhevapaista syntyneestä kiistasta huolimatta.

– Kyllä tästä selvitään, sanoi Sipilä tiistaina iltapäivällä eduskunnassa.

Keskustajohtajan mukaan hallituspuolueiden keskuudessa sosiaalisessa mediassa käyty tunteikas perhevapaakiistely ei silti paranna tilannetta.

– Ei tämä some-mätkintä tietenkään sille (hallitusyhteistyölle) hyvää tee, mutta ehkä tällaistakin tunteenpurkausta tarvitaan välillä. Jostakin syystä tämä uudistus herättää aika paljon tunteita, Sipilä arvioi toimittajille.

Hallituspuolueiden johtajat ilmoittivat eilen, että perhevapaauudistusta ei toteuteta tällä vaalikaudella. Sipilän mukaan esillä olleen perhevapaamallin työllisyysvaikutus olisi ollut arviolta 700–1 600 työpaikkaa ja uudistus olisi lisännyt julkisen talouden menoja ainakin 100 miljoonalla eurolla.

– (Se olisi ollut) lisäksi leikkaus lapsiperheiltä – ja vielä eniten pienituloisilta lapsiperheiltä. Eihän tämä täytä mitään uudistuksen edellytyksiä.

Ehkä hallitusneuvotteluasia ensi vuonna

Sipilä arvioi, että perhevapaauudistukselle oli asetettu kovat tavoitteet ja odotukset työllisyysvaikutusten osalta. Lisäksi lähtökohta oli pääministerin mukaan se, että julkisen talouden kustannukset eivät nouse ainakaan paljon.

– Nyt se on selvää, että tämän uudistuksen hintalappu on aika kova. Ja kun uudistuksen hintalappu on kova, kyllä sen paikka on silloin hallitusneuvotteluissa, kun puhutaan pysyvästä julkisen talouden menojen lisäämisestä.

Keskustajohtajan mukaan perhevapaakeskustelulle on jatkossa aiempaa paremmat edellytykset, kun asiasta on nyt tehty myös vaikutusarvioita. Sipilä uskoo, että perhevapaa-asiaan palataan ensi vaalikauden keskusteluissa.

– Luulen, että keskustelu (asiasta) voidaan käydä paljon realistisemmalta pohjalta, kun on tehty huolellinen selvitystyö siitä, mitä vaikutuksia tällä on työllisyyteen ja mikä sen hintalappu on, hän sanoo.

Seuraavat eduskuntavaalit ovat tällä tietoa ensi vuoden huhtikuussa.

Valtiovarainministeri, kokoomusjohtaja Petteri Orpo ei kommentoinut perhevapaa-asiaa tiistaina STT:lle.